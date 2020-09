Monika Beňová je jedna z najpopulárnejších političiek strany, ktorej už vyše 20 rokov predsedá Robert Fico. Je známa tým, že kritikou nešetrí nielen v prípade opozície, ale nemá problém ju adresovať aj do vlastných radov. Naposledy si vzala na paškál stranu OĽaNO na čele s predsedom vlády Igorom Matovičom. "Pekný deň, priatelia. Ja mám takú otázku na p.premiéra. V dotazníku pred voľbami na jeho FB mal informáciu, že onkologickí pacienti budú operovaní v zahraničí a preplatí to poisťovňa ( prip.štát) ak ich neoperujú na Slovensku do 2 týždňov po diagnostike ochorenia," uviedla na svojom profile na sociálnej sieti.

Hnev v nej pritom nevyvolala táto skutočnosť, ale to, že premiérovi "muži" sa podľa nej rozhodli diskriminovať a adresovať zdravotnú starostlivosť len jedným smerom. Budúca mamička Monika Beňová sa pritom rozhodla upozorniť na tému, ktorej sa aktívne venuje už niekoľko mesiacov!