Čelili závažným obvineniam, no aktuálne sú niekdajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka (59), ako aj podnikateľ Jozef Majský (76) na slobode. Pri pohľade na ich súčasné fotografie, je však jasné, že z oboch ostali iba tiene mocných mužov, ktorými kedysi bývali.

Ako pripomína týždenník Plus 7 dní, rozruch okolo oboch mužov spôsobila správa, že Dobroslav Trnka bol po rokoch obvinený. "A to za pokyn z minulosti, ktorý urobil v súvislosti s Jozefom Majským a jeho vyšetrovaním kauzy tunelovania nebankoviek Horizont a BMG Invest," uvádza týždenník. V auguste 2004 prepustili známeho veľkopodnikateľa Majského na základe písomného pokynu, ktorý podpísal vtedajší generálny prokurátor.

Čo sa deje s Dobroslavom Trnkom? Prečo sa stráca pred očami? (24. januára 2023)

Obaja muži sa dnes nachádzajú na slobode, no pri pohľade na súčasné fotografie by ich už mnohí nespoznali. Trnka sa zmenil na nepoznanie a na fotografiách z prechádzky so psom pripomína vetchého starca. Naopak, Majský už dlhší čas zápasí s vážnymi zdravotnými problémami. V roku 2018 dokonca súd preveroval, či je vôbec kvôli svojmu zdravotnému stavu schopný zúčastňovať sa na súdnych konaniach.

