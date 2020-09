V týchto minútach a nasledujúcich hodinách bude celé Slovensko riešiť len jednu vec a síce oslobodenie Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v kauze vraždy Jána Kuciaka. Dlho na seba nenechali čakať v tejto súvislosti ani reakcie jednotlivých politikov, ktoré vám v tomto článku prinášame.

Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny Kušnírovej: ""Je to zle, vidno, že spravodlivosť ešte na Slovensku nezačala úradovať. Bojujeme ďalej. Celú dobu hovorím, že nielen Marian Kočner je za tým. On je len sprostredkovateľ. Obrátime sa na Najvyšší súd."

Zuzana Čaputová, prezidentka SR: "Verdikt súdu ma šokoval a potrebujem porozumieť jeho odôvodneniu. Rešpektujem ho, ale očakávam, že hľadanie spravodlivosti sa nekončí a bude pokračovať na Najvyššom súde. Myslím na rodičov Jána a Martiny a prajem im veľa síl v tejto ťažkej chvíli. Oni aj my všetci si zaslúžime vidieť vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí si vraždu ich detí objednali a sprostredkovali," uviedla hlava štátu v reakcii, ktorú zaslal jej hovorca Martin Strižinec.

Zuzana Čaputová je z verdiktu súdu šokovaná. Zdroj: Pavol Zachar

Igor Matovič, premiér SR: "Vyzerá, že nateraz sa evidentní strojcovia vraždy chcú spravodlivosti vyšmyknúť z pazúrov ... verme, že spravodlivosť si ich oboch počká."

Premiér Igor Matovič je z rozsudku šokovaný. Zdroj: Jaroslav Novák

Richard Sulík, minister hospodárstva: "Slovenská prokuratúra je zrelá na veľkú reformu. Rodičia Jána a Martiny, myslím na vás. "

Andrej Kiska, exprezident SR: "VRAŽDA. Nemám slov. A kto si teda tú vraždu objednal?"

Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a predsedníčka strany Za ľudí: "Rozsudok, podobne ako väčšina ľudí na Slovensku, vnímam ťažko. Na druhej strane rozhodnutie súdu rešpektujem. Vnímam ho aj ako začiatok ďalšej etapy ťažkého boja proti moci tých, ktorí sa stále spoliehajú na systém skorumpovaných sudcov, politikov a štátnych úradníkov. Na systém „našich ľudí.“ Rozsudok nad Kočnerom v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej znamená aj to, že boj o spravodlivosť na Slovensku pokračuje. Rozsudok súdu nie je definitívny. Na druhej strane, v prostredí nedôvery občanov voči polícií, prokuratúre a súdom na Slovensku tento rozsudok zvyšuje pochybnosti o nestrannej a silnej spravodlivosti. Na Slovensku je veľa takých, ktorí sa aj naďalej spoliehajú na beztrestnosť. Odkaz Jána Kuciaka je aj dnes, keď mnohí cítime sklamanie jasný: Nesmieme sa vzdať a nesmieme prestať. Našou úlohou a zodpovednosťou je dnes pracovať pre spravodlivosť tam, kde sme. Aj vo vláde, keď máme vďaka dôvere občanov, musíme bojovať naďalej. Mandát, ktorí sme dostali hovorí jasne: „Dosť bolo korupcie a zločinu na najvyšších miestach. Je vašou úlohou skončiť so systémom „našich ľudí“, obnoviť dôveru v spravodlivosť, políciu, ochrániť slušných občanov Slovenska pred systémom, ktorý našu krajinu zamoril a ktorý nakoniec viedol v vražde.“ Túto úlohu musíme splniť, nekompromisne a dôrazne. Máme na to dnes od ľudí moc a poverenie a máme povinnosť toto poverenie naplniť. Nesmieme sa nikdy vzdať a nesmieme zostať ticho. Za Jána a Martinu, aj za celé Slovensko. Nikdy na to nezabudnime."

Peter Pellegrini taktiež okomentoval rozsudok nad Marianom Kočnerom. Zdroj: ARCHÍV

Peter Pellegrini, expremiér SR, zakladajúci člen Hlas-SD: "Odsúdenie troch páchateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej potvrdzuje, že "tento ohavný skutok sa polícii podarilo objasniť. Ak je prokuratúra presvedčená, že podala dostatočné dôkazy o dvojici obžalovaných, ktorých dnes súd oslobodil, slovenský právny poriadok im dáva možnosti, ako môžu svoj právny názor obhájiť."

Kristián Čekovský, poslanec OĽaNO: "Ďalší čierny deň pre slovenskú žurnalistiku. Vykonávatelia vraždy Jána a Martiny dostali zaslúžené tresty. Každému je však jasné, že magor so zbraňou v ruke nevraždil iba tak, z vlastnej iniciatívy a zadarmo. Skutočným nebezpečentsvom pre novinárov sú gauneri, ktorí majú moc a peniaze. Takýto ľudia sa im nielen vyhrážajú, ale na ich umlčanie sú ochotní zaplatiť niekoho ďalšieho."