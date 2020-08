Ľudskosť, úcta, demokracia a mier by sa mali stať trvalými hodnotami Slovenska v úcte k tým, ktorí za tieto hodnoty bojovali a zomierali aj v Slovenskom národnom povstaní (SNP). Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) na oslavách 76. výročia SNP. Zdôraznil potrebu vedieť sa pre vyššie ciele spojiť bez ohľadu na rozdiely. Vyzdvihol aj obetu a hrdinstvo účastníkov SNP.

"Našou spoločnou úlohou je nielen nezabúdať na hrdinov SNP, na hodnoty demokracie a civilizovaného pokroku, ale aj dokázať sa postaviť a vysloviť proti súčasnému nebezpečenstvu neofašizmu a neonacizmu, proti tým, ktorí šíria zlobu, nenávisť a odmietajú žiť vo svete bez vojen,"uviedol.

Skonštatoval, že SNP patrí k najvýznamnejším medzníkom novodobej slovenskej histórie a pripomenul, že sa ním náš národ zaradil k tým, ktoré odmietli samotnú podstatu fašistických a nacistických režimov. "Povstanie bolo slovenské i národné, bolo vtedajším vyvrcholením viacročného protifašistického a protinacistického odboja proti nemeckému nacizmu, ako aj domácemu kolaborantskému režimu," pripomenul predseda parlamentu.

Poďakoval sa účastníkov bojujúcim proti režimu v rôznych zoskupeniach, že sa dokázali postaviť na správnu stranu v mene ideálov slobody, humanizmu a demokracie. "Náš hrdinský národ pred 76. rokmi povstal proti okupantom, ktorí vo vojnou zmietanej Európe šírili nenávisť, násilie, rasizmus a holokaust, páchali zverstvá aj na civilnom obyvateľstve,"uviedol.

Pri tejto príležitosti pripomenul i vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady, ako aj osobnosti, ktoré sa o podobné skutky zaslúžili. Zdôraznil, že v záujme spoločného cieľa odstrániť nacistický diktát dokázali potlačiť svoje ideologické rozdiely. "A to je aj memento pre nás, pre súčasnosť – pre vyššie ciele sa dokázať spojiť bez ohľadu na politické názory či ideologickú rozdielnosť," uviedol.

Smer zorganizoval vlastné oslavy

Slovenské národné povstanie (SNP) ukázalo obrovskú vnútornú silu nášho národa, netreba však zabúdať ani na hĺbku tragédie po jeho potlačení. V súvislosti so 76. výročím SNP to skonštatoval predseda Smeru-SD Robert Fico pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke, kde zorganizovala strana spomienku po odmietnutí zúčastniť sa na oficiálnych oslavách SNP v Banskej Bystrici s predstaviteľmi koalície.

Fico zdôraznil, že SNP bolo zrejme najvýznamnejšou udalosťou v novodobých dejinách Slovenska a zaradilo ho k víťazným mocnostiam po druhej svetovej vojne. Pripomenul, že okolie Banskej Bystrice má aj miesta, ktoré nepatrili k najsvetlejším v histórii, a poukázal na masové vraždy, ku ktorým došlo po potlačení Povstania.

"Preto sme sa rozhodli prísť sem do Kremničky, lebo tu je realita druhej svetovej vojny. Tu je tá tragédia, ktorá nastala po tom, ako sa Nemci rozhodli potrestať Slovákov za to, že sa odhodlali zdvihnúť hlavy,"podotkol s tým, že sa o tom málo hovorí. Uviedol, že práve to dáva obraz o krutej realite Povstania.