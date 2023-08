Najčerstvejším prírastkom do ich, už aj tak bohatého portfólia slovenských historických pamiatok, sa stal meštiansky dom na ikonickom Radničnom námestí v Bardejove, ktoré sa nachádza aj na medzinárodnom zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. V budove dovtedy sídlila maďarská OTP Banka. Budúcnosť tejto pamiatky je zatiaľ nejasná. Nový majiteľ však naďalej, prostredníctvom realitnej kancelárie, ponúka priestory na komerčné účely.

Dom v Bardejove na ikonickom Radničnom námestí je vlastnený firmou, napojenou na vládu Viktora Orbána. Zdroj: Google Mapy

Tu však Orbánova nákupná horúčka ani zďaleka nekončí. Len na východnom Slovensku vlastní maďarská vláda hneď niekoľko ďalších nehnuteľností vo viacerých mestách i obciach. Aj na Hlavnej ulici v Košiciach už vlastnia zopár prominentných historických budov, napríklad Csáky-Dezöfiho palác, či meštiansky dom v tesnej blízkosti Dómu sv. Alžbety. Zhodou okolností, aj tu sa kedysi nachádzala pobočka OTP Banky. Stopy maďarských investícií nás zaviedli aj do iných regiónov. V obci Betlanovce kúpili najstarší renesančný kaštieľ na Spiši, domácim známy ako Korunky. V Levoči zase odkúpili tzv. Krupekov dom s nezvyčajne zdobenou fasádou. Nachádza sa na Námestí Majstra Pavla a je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny, taktiež zapísanej v zozname UNESCO.

Csáky-Dezöfiho palác v Košiciach je ďalšou nehnuteľnosťou pod kontrolou MANEVI SK. Zdroj: Google Mapy

Nehnuteľnosti vlastnia aj na strednom a západnom Slovensku. V Banskej Bystrici disponujú historickým domom na Hornej ulici, v Trenčianskych Tepliciach im patrí rohová budova na okraji Kúpeľného parku, v Šahách vlastnia dominantu mesta - Premonštrátsky kláštor na Kapitulskej, a aj v Bratislave majú tiež viacero majetkov, najmä v Starom Meste.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka upozornilo, že nákupy sú realizované cez nenápadnú firmu MANEVI SK, dcérsku spoločnosť firmy MANEVI so sídlom v Budapešti. Z výpisu Obchodného registra Okresného súdu v Trnave možno zistiť, že jej zástupcom na Slovensku je istý Ing. Tibor Rigó, zatiaľ čo jej konateľmi v Maďarsku sú Dr. Dénes Kövári a András Krujber. MANEVI patrí pod štátom zriadenú Nadáciu pre zachovanie nehnuteľného dedičstva v strednej Európe. ICJK poznamenalo, že MANEVI bola až do roku 2018 tzv. spiacou firmou, ktorá nevykazovala vysokú podnikateľskú aktivitu, ani nadpriemerné zisky. Vtedy maďarská vláda naliala do MANEVI viac ako 29 miliónov eur, čo spôsobilo, že si ju začali všímať maďarské médiá.

„Nadácia a taktiež firmy v jej majetku sú pod kontrolou kuratória, ktoré vedie zástupca ministra zahraničných vecí a štátny tajomník Levente Magyar. Ďalší jeho členovia sú taktiež blízki vládnemu Fideszu premiéra Viktora Orbána,“ píšu na stránkach ICJK. Zvykom pri skupovaní národných kultúrnych pamiatok v iných štátoch je, že cudzí štát vopred informuje domáci štát o úmysle zakúpiť takúto nehnuteľnosť. V takýchto prípadoch platí, že domáci štát, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, má prednostné právo kúpy. Slovenská republika však toto právo ani v jednom prípade nevyužila. Je totiž otázne, či o úmysloch maďarskej vlády vôbec vedela.

Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok si myslí, že Orbánova vláda mala informovať slovenské autority. Ministerstvo zahraničných vecí SR si je vedomé len tých nákupov, o ktorých informovali slovenské médiá. Existuje tak pravdepodobnosť, že o niektorých nákupoch nevedia dodnes.

MANEVI sa, okrem Slovenska, zameriava aj na trhy v Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku. Čo tým Orbán môže sledovať sme sa pýtali politológa Jozefa Lenča. Hoci štátom sponzorované nakupovanie nehnuteľností v zahraničí nie je samo o sebe dôvodom ku upodozrievaniu (nákupy nehnuteľností sa bežne realizujú aj pre účely ambasád a konzulátov), nákupné turné na takejto úrovni je, prinajmenšom, pozoruhodné. Odhaliť presný motív si však netrúfol: „V každom prípade, chcú mať majetky, s ktorými v prípade potreby, keď to bude pre nich zaujímavé, budú môcť realizovať svoje, pravdepodobne politické a možno aj ekonomické záujmy na území SR, ale aké by tie záujmy mali byť, to je otázka za milión.“

Akému účelu budú ďalej historické nehnuteľnosti slúžiť s presnou istotou povedať nevieme. Ak by však MANEVI chcelo akokoľvek zasiahnuť do štruktúry alebo vzhľadu týchto pamiatok, stále potrebuje povolenie Pamiatkového úradu SR. Podobne muselo postupovať aj pri rekonštrukcii bývalej polikliniky v Komárne, ktorú od mesta dostalo za 270 000 €. Pred rekonštrukciou má byť aj spomínaný renesančný kaštieľ v Betlanovciach. Za 151 000 € odkúpili aj takmer 7,5 árový pozemok pod zrúcaninou hradu pri obci Veľký Kamenec. Je viac než pravdepodobné, že maďarská vláda bude musieť do obnovy pamiatok investovať niekoľkonásobne viac než investovala do ich kúpy. Hovoríme o sumách v desiatkach miliónov eur.

