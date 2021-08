Hrad Krásna Hôrka sa pre návštevníkov otvoril už začiatkom 20. storočia ako jedno z prvých múzeí v krajine. Okamžite sa stal obľúbeným medzi turistami. Oficiálne štatistiky hovoria priemerne o 80-tisíc návštevníkoch ročne. Tí sem prichádzali až do 10. marca 2012, keď pamiatku zničil požiar. Od tých čias sa oprava hradu vlečie.

Obyvatelia Krásnohorského Podhradia už niekoľko mesiacov neregistrujú na hrade žiadne aktivity. Tento rok sa už chystali dostať do interiérov historickej pamiatky, avšak ta je stále zatvorená a obrovský majestátny žeriav je dominantou celého okolia. "Toľké roky od nešťastia sa opravuje... vlastne sa tvári, zle ho opravujú," zaslala nášmu denníku nahnevanú správu jedna z čitateliek. Informácie o tom, prečo sa na oprave Krásnej Hôrky nepracuje, náš denník adresoval na Slovenské národne múzeum (SNM), ktoré je správcom hradu.

Od požiaru hradu Krásna Hôrka je múmia Žofie Andrássyovej v depozite. Zdroj: anc

Vlani riaditeľstvo SNM vyhlásilo, že plánuje otvoriť hrad v roku 2022 a celý ho chce sprístupniť o dva roky neskôr. „Ja stále verím tomu, že letná sezóna 2022 už bude na Krásnej Hôrke plne obsadená. To znamená, že návštevníci sa okrem infocentra, ktoré vybudujeme, dostanú aj na dolný a stredný hrad,“ konkretizoval riaditeľ SNM Branislav Panis. Na hrade vlani prebiehal archeologický výskum, ktorý podľa Panisa pomáha architektom a projektantom, aby ho urobili oveľa lepším, než bol pred požiarom a predchádzajúcimi obnovami. „Celé naše snaženie je o tom, aby rekonštrukcia, ktorá má stáť veľa peňazí, bola tak dobre urobená, aby Krásna Hôrka 50 rokov nepotrebovala väčšiu opravu,“ zdôraznil Panis.

Ale zorganizovať plynulý priebeh rekonštrukcie sa nepodarilo. V júni 2021 SNM vyhlásilo verejnú súťaž na prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka. "Žiaľ, do predmetného verejného obstarávania sa nikto neprihlásil. SNM preto už v piatok 6. augusta 2021 vyhlásilo na realizáciu týchto prác nové verejné obstarávanie," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ Branislav Panis. Dodal, že plánovaný termín, keď bude hrad opäť sprístupnený pre turistov, je október 2023. "Vtedy by sme chceli sprístupniť pre verejnosť niektoré časti hradu - dolný a stredný hrad vrátane podhradia. Zákazku s názvom Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka, na ktorú sme museli opakovane vyhlásiť verejné obstarávanie, môžeme realizovať aj nezávisle od iných stavebných a výskumných prác, respektíve súbežne s prácami na obnove hradu," uviedol.

Riaditeľ SNM vlani tiež avizoval, že z hradu bude demontovaný žeriav, ktorý na ňom bezúčinne stojí už niekoľko rokov. „Ak by to aj nebolo v novembri, bude to začiatkom budúceho roka,“ povedal Panis v lete 2020. Obrovský prístroj však stojí na tom istom mieste.

Krásna Hôrka sa po požiari postupne menila a mení. Otvoria ju naozaj v roku 2022? Zdroj: pem

Predpokladané náklady na realizáciu prípravných prác k obnove Krásnej Hôrky sú vo výške takmer 740-tisíc eur. V prvej časti verejného obstarávania ide o práce na hrade. Konkrétne o čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, odvodnenie piateho nádvoria, sanáciu vlhkých konštrukcií kaplnky a odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb. Predpokladané investície do prác na hrade sú vo výške takmer 600-tisíc eur a dĺžka trvania zákazky by nemala presiahnuť obdobie 15 mesiacov. Druhú časť obstarávania tvoria práce v podhradí, kde múzeum vyčlenilo viac ako 140-tisíc eur na odstránenie stavieb a objektov, ktoré sa nachádzajú pod hradom.