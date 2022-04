„Právny štát na Slovensku zlyháva a my ako predstavitelia opozície na to upozorňujeme nielen našich voličov, ale aj dôležité inštitúcie, ktoré by si nemali pred tým zakrývať oči,“ zhodli sa na stretnutí predseda Smeru-SD Robert Fico a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Mažgút doplnil, že poslanci opozície eurokomisára požiadali, aby Európska komisia zvýšila pozornosť v rámci situácie na Slovensku. Podľa opozičných poslancov sa na Slovensku zneužíva trestné právo na likvidáciu opozície.