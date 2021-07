Údajné pochybenie zo strany SŠHR vyplynulo z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). SŠHR však so závermi ÚVO o porušení zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe testov nesúhlasí. Proti rozhodnutiu sa navyše odvolala, nie je teda právoplatné.

Šéf mimoparlamentného Hlasu-SD, Peter Pellegrini (45) počas svojej tlačovky žiadal odstúpenie Rudolfa a zároveň aj rezignáciu Igora Matoviča. „Vyzývame Rudolfa, aby sa vzdal svojej funkcie ako politické gesto," uviedol Pellegrini s tým, že tak má Rudolf doznať svoju chybu a prípadne aj ukázať, kto mu ju kázal spraviť alebo ho na to motivoval. Poslanec Erik Tomáš vyhlásil, že: „Teraz už má aj Matovič svojho Kičuru (niekdajší šéf SŠHR, pozn. red.).”

Smer-SD chce vidieť účtovníctvo trnavskej firmy Eurolab Lambda, od ktorej vláda nakupovala antigénové testy. Hovorí o podozreniach, že vláda nenakúpila testy priamo od juhokórejskej firmy, od ktorej ich kupovala trnavská firma len preto, lebo by sa pritom „nenabalila". Šéf smerákov Robert Fico (56) zdôraznil, že vedenie trnavskej firmy má byť napojené na predstaviteľov vlády - na ministra financií Igora Matoviča a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (53).

Zároveň avizoval, že pre podozrenia z poberania úplatkov, zrejme, bude strana opäť iniciovať odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (49). „Nikto nezmaže, že táto partia, ktorá dnes sedí vo vládnej koalícii, kradne na najcitlivejších veciach, aké si dnes viete predstaviť," vyhlásil Fico.

Samotný Rudolf na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že nie je pravda, že Správa štátnych hmotných rezerv podľa Úradu pre verejné obstarávanie trikrát nakupovala antigénové testy v rozpore so zákonom. Úrad mal konštatovať porušenie len v jednej zo štyroch zákaziek a aj s tým SŠHR nesúhlasí, netýkalo sa to vraj zmluvy s trnavskou firmou Eurolab Lambda. Rudolf sa ohradil aj proti vyjadreniam opozičných predstaviteľov a lídrov strán Smer-SD a Hlas-SD. Od bývalých premiérov očakáva viac ako to, že si prečítajú len titulky v médiách. „Ide ich rozhodiť, ale ÚVO povedal, že sme nepochybili. Žiaľ, ÚVO nebrnká na ich strunu," podotkol a vyzval ich, aby si prečítali rozhodnutie ÚVO.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka môže byť aktivita opozície komunikačnou stratégiou hodenia loptičky na druhú stranu. „V čase, keď sa počas procesu s bývalým špeciálnym prokurátorom Kováčikom dosť často skloňuje korupcia bývalej vlády, potrebujú bývalí vládnuci politici odvrátiť smeč a vrátiť loptičku na druhú stranu. Odpútavajú tak pozornosť od samých seba a hľadajú ten istý problém na druhej strane. Aby sme si my ostatní mysleli, že politici kradnú bežne, takže vlastne neexistuje rozdiel medzi Ficom ani Matovičom. A ak kradne Matovič, nebudeme predsa za to isté odsudzovať jeho predchodcov," uviedol.

