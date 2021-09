Nekonečný príbeh. Aj tak by sa dala nazvať sága o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (49), ktorá včera poobede pokračovala ďalším pokusom. Návrh už štvrtýkrát predložil opozičný Smer-SD. A to napriek tomu, že viacerí odborníci síce dôvod na Mikulcovu demisiu nevidia, na druhej strane ho nemajú ani za čo pochváliť.

Poslanci Národnej rady sa včera konečne dostali k samotnému odvolávaniu, keďže predošlé pokusy sa skončili neúspechom pre rôzne obštrukcie koalície. Iniciátorom odvolávania bola zakaždým strana Smer-SD, ktorá tak plánovala už trikrát za posledné mesiace. Mikulcovi poslanci okolo Roberta Fica vyčítajú viacero vecí od podozrení z korupcie až po aktuálnu situáciu v jeho rezorte a v bezpečnostných zložkách.

Úradujúceho ministra vnútra však kritizovalo aj koaličné hnutie Sme rodina, hovorilo o vážnych výhradách v oblasti marenia vyšetrovania káuz či zametania vecí pod koberec. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (48) svojho času povedal, že Mikulec má na ministerstve chaos. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský (39) dokonca priamo povedal, že by mal zo svojej funkcie odstúpiť.

Doposiaľ sa tak nestalo, a to najmä preto, že od ostatných členov koalície cíti Mikulec výraznú podporu. Na jeho stranu sa postavil aj predseda vlády Eduard Heger (45), ktorý uviedol, že dôvod na odvolávanie ministra nevidí a svoju priazeň mu viackrát prejavili aj členovia SaS. Bezpečnostný analytik Ivo Samson si myslí, že dokonca ani opozícia nemá reálne dôvody na to, aby sa minister vnútra vzdal funkcie. „Nepoznám žiadne kauzy, konkrétne kroky, ktoré by tento minister nejako pokazil alebo by sa niečoho dopustil. Tento minister je súčasťou vládnej mašinérie, ktorá ide proti korupcii, ktorá zaznamenala nejaké úspechy, aj keď tie sú zase spochybňované z druhej strany. Ako taký je nutne na odstrel,“ uviedol s tým, že chápe kroky Fica a spol.

Prehnane vychvaľovať Mikulca však odmietol politológ Tomáš Koziak, ktorý tvrdí, že ešte pred nástupom do funkcie sa mal zorientovať v problémoch rezortu. „Ak by bol pripravenejší na tú všetku špinu, ktorá sa postupne vyplavuje na povrch, a poznal by súvislosti, prečo to tak je a kto za to môže, možno aj tie riešenia, ktoré prijímal úplne na začiatku, by boli razantnejšie a na prospech veci,“ hodnotí odborník.

O čosi kritickejší bol uznávaný bezpečnostný analytik Andor Šándor. Ten verejne kladie Mikulcovi za vinu situáciu v polícii, najmä vzájomné zatýkanie funkcionárov NAKA a Úradu inšpekčnej služby. „To, čo sa deje vo vyšetrovaní všetkých tých káuz, ktoré sú a tade nepochybne (xxxxxxx?), je asi to, že hlavnú vinu nenesie,“ uviedol v rozhovore pre náš denník. Doplnil, že sa podľa neho Mikulcovi nepodarilo ukotviť políciu a v tej sa teraz dejú neakceptovateľné veci. „Je to nebezpečný trend, že niekto môže manipulovať políciu či jej istú časť. Je nepochybné, že na Slovensku existujú politici, ktorým vyhovuje spochybňovanie výsledkov NAKA, výpovedí kajúcnikov a svojej role vo veľkých kauzách,“ hodnotil Šándor.

Analytik Samson a politológ Koziak sa jednoznačne stotožňujú v tom, že zodpovednosť za túto situáciu by nemal niesť iba Mikulec. Na každé razantnejšie riešenie minister vnútra musí nájsť politickú vôľu v rámci celej vládnej koalície, hovorí Koziak: „ Teraz vidíme, aké to nie je jednoduché. Skôr či neskôr by narazil do koaličného partnera Sme rodina.“

Odborníkom sa však ťažko hľadajú dôvody, pre ktoré by Mikulca vedeli pochváliť. Bezpečnostný analytik Šándor považuje za veľkú výhodu to, že súčasný minister nezasahoval do činnosti NAKA a polícia pri vyšetrovaní veľkých káuz mala rozviazané ruky. Politológ Koziak ako hlavné plus Mikulca hodnotí to, že sa zásadne líši od svojho predchodcu za vlády Roberta Fica (56). „Určite to nebude človek, ktorý by dokázal prepojiť mafiánske a polomafiánske štruktúry s Policajným zborom, tak ako sa to vlastne udialo za posledné roky,“ uviedol. Na záver Mikulca PORIADNE VYCHVÁLIL. AKO? To si prečítajte v našej galérii.

Prečítajte si tiež: