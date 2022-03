Predseda parlamentu Boris Kollár využil voľný víkend a vydal sa do Franúzska. Dôvodom jeho výletu bola známa Slovenka!

Boris Kollár je nenapraviteľný sukničkár, čím sa ani on sám netají. Vidieť ženu po jeho boku nie je ničím nezvyčajným a častokrát sa ukáže, že stále nemá dosť. Zdalo by sa tak aj pri najnovších záberoch z francúzskych stredísk Courchevel a Meribel, kam sa ostatný víkend vybral. Avšak...

Avšak Kollár sa výnimočne síce vybral za známou Slovenkou, ale len ako fanúšik. V spomínaných strediskách sa totiž konalo finále Svetového pohára v lyžovaní, kde pretekala aj naša Petra Vlhová. A práve jej Boris Kollár držal palce osobne.

Slovenská lyžiarka získala už v predstihu malý slalomový glóbus a sezónu vo svojej primárnej disciplíne zakončila v sobotných pretekoch tretím miestom: "Je veľmi málo vecí, na ktoré môžeme byť my Slováci hrdí. Nedávno nám urobili radosť hokejisti a teraz Peťa. Okrem malého glóbusu aj zlatom na olympiáde. Máme ťažkú dobu, dva roky zápasíme s koronavírusom, teraz máme vojnu na Ukrajine a je tu veľká inflácia. Všetko na nás dolieha a toto je také naše slnko, ktoré nám dáva možnosť zabudnúť na všetko. Malý glóbus je úžasný úspech, Petra nás zomkla a dáva nám pocit hrdosti," uviedol Kollár.

Predseda parlamentu má k lyžovaniu blízko, dokonca sa mu aj venoval ako dieťa: "Ja som kedysi ako malý chlapec pretekal v Červenej hviezde Bratislava. Lyžujem dobre, ale teraz si musím dávať pozor a nesmiem spadnúť, keďže som mal zlomený stavec," zdôraznil.

Zdatný lyžiar je aj bývalý tenisový reprezentant Ján Krošlák, v dejisku zjazdárskeho finále prezradil: "Pre mňa to je úžasný šport, lyžoval som od malička, chodil som s otcom na lyžiarske kurzy." Vo Francúzsku ho nadchla atmosféra, najmä davy slovenských fanúšikov: "Je to úžasný pocit. Chalani nám spravili radosť v hokeji, teraz Petra. V tomto sme výnimoční, že sa vďaka športu vieme neskutočne spojiť. Je mi to ľúto, že sa nedokážeme takto spojiť aj v iných veciach. Ale fanúšikovia sú skvelí, je tam skvelá energia."

