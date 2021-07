Ďalšiemu odvolávaniu z funkcie by mal už dnes čeliť minister vnútra Roman Mikulec (49). Ako to už býva zvykom, opozícia našla pre svoj plán opäť spojenca aj v koalícii. Stoličku ministra žiada okrem iného aj Sme rodina.

Nakoľko sa včerajší pokus o odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca pre slabú účasť poslancov v rokovacej sále skončil neúspešne, šancu na reparát dostanú dnes od 9.00. Schôdzu mala zablokovať koalícia, vďaka ktorej nebola Národná rada uznášaniaschopná. Mikulca sa opakovane pokúša odvolať opozícia z iniciatívy Smeru-SD. Ministra kritizuje okrem iného za rozhodnutie pozastaviť činnosť vyšetrovateľke Diane Santusovej, vedúcej tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vyšetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Naďalej mu vyčíta aj situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulovania vyšetrovaní. „Budeme toľko trvať na odvolaní Mikulca, až sa nám ho podarí dostať z ministerstva,“ vyhlásil predseda Smeru Robert Fico. Ten trvá na tom, že tento človek nemôže ostať vo funkcii. Okrem údajných Mikulcových „kšeftov“" ešte v časoch jeho pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve hovoril Fico opätovne aj o zákazkách pre jeho otca či brata. Poukázal aj na to, že Mikulec chcel ísť v roku 2012 do vojenského štábu EÚ. To však podľa Ficových slov stopla vtedajšia premiérka Iveta Radičová, ktorá viedla aj rezort obrany. „Radičová vyslovene napísala, že nesúhlasí s tým, aby Mikulec išiel pracovať do vojenského štábu EÚ, lebo vedela, čo je to za lumpa," poznamenal.

