AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 1 206 343 prípadov nákazy

Za piatok (11. 2.) pribudlo 19 872 pozitívnych prípadov

pozitívnych prípadov Spolu máme 18 081 (+ 17) obetí

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 406 562 400

Počet úmrtí: 5 809 100

Počet vyliečených: 326 618 265

10:48 Počet pacientov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorým kúpeľnú liečbu uhradila zdravotná poisťovňa, stúpal až do roku 2019. V roku 2020 pre protipandemické opatrenia poklesla úhrada poisťovňou o 22,3 percenta oproti predchádzajúcemu roku. Vyplýva to zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 – 2020. (tasr)

10:30 Počas pandémie rastie počet pacientov s obezitou, trpia ňou najmä mladí. Upozorňuje na to Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Nárast počtu obéznych poistencov evidujú aj súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 35.680 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (11. 2.) na Slovensku 19.872 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 17 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webe covid-19.nczisk.sk.

9:05 Francúzska vláda v piatok oznámila, že ruší podmienku negatívneho testu na koronavírus pre všetkých zaočkovaných cestujúcich, prichádzajúcich do krajiny. Od soboty bude "doklad o očkovaní stačiť na to, aby ste prišli do Francúzska z ktorejkoľvek krajiny, rovnako ako tomu bolo pred rozšírením variantu Omicron," uvádza sa vo vyhlásení francúzskej vlády.

Nezaočkovaní cestujúci sa stále budú musieť preukázať negatívnym testom, no ďalšie opatrenia, ako napr. povinné testovanie pri príchode do Francúzska a karanténa, budú od soboty zrušené, ak prídu zo "zelenej krajiny," dodáva sa vo vládnom vyhlásení.(tasr)

8:10 Kanadská provincia Ontário vyhlásila v piatok stav núdze v súvislosti s protestmi kamionistov proti pandemickým opatreniam, ktoré ochromili kanadské hlavné mesto Ottawa a paralyzovali obchodovanie so susednými Spojenými štátmi. Oznámil to v piatok premiér Ontária Doug Ford. (tasr)

7:00 Rezort zdravotníctva spúšťa od pondelka (14. 2.) očkovanie posilňujúcou dávkou pre deti vo veku od 12 do 17 rokov. "Booster" dávku dostanú na základe vyplnenej žiadosti na portáli korona.gov.sk alebo môžu využiť očkovanie bez registrácie. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

