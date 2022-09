Minister financií môže za pomerne krátku dobu skončiť v druhej významnej funkcii. Po tom, ako po hádkach so šéfom SaS Richardom Sulíkom skončil vo funkcii premiéra, to má dnes naklonené aj ako minister financií. Množstvo opozičných strán sa už vyjadrilo, že budú hlasovať za Matovičove odvolanie.

15.05 - Matovič sa vyjadril, že je obrovským rozdielom filozofia jeho a OĽANO a tou, ktorú má Sulík a SaS: „Ich cieľ je dostať sa do parlamentu a náš, aby sme spojili demokratické sily a porazili zlo ako je Fico a Pellegrini.“ SaS Matovičovi vytkla napríklad to, že používa politiku, ako realizáciu svojich súkromných vojen a nástroj pomsty. „Ja sa pýtam, považujete ľudí za hlúpych? Myslíte, že oni nevidia čo tu vy robíte? Že táto schôdza je to, že si realizujete vy nástroj pomsty? Ventilujete si pomstychtivosť a krvavé oči človeka, ktorý stojí na čele vašej strany,“ povedal Matovič s tým, že SaS to robí 3 mesiace. Sulík podľa neho pritom nič ako minister hospodárstva nerobil a teraz to musí zachraňovať nový minister.



14.50 - O slovo sa následne prihlásil Matovič, ktorý na úvod prekvapil slovami o Sulíkovi. No neodpustil si pri tom slovný útok na lídra SaS. Čo na úvod povedal Matovič nájdete v galérii.

14.46 - „Vláda nesúhlasí na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi,“ povedal premiér Eduard Heger. Povedal, že prorodinný balíček a aj všetky ostatné nápady Matoviča boli potrebné a neurobili dieru do štátneho rozpočtu. Heger okrem toho skritizoval, že pod návrhom na odvolanie šéfa OĽANO je podpísaná aj strana Hlas, ktorá bola vraj spoluúčastníkom rozkrádania štátu počas vlády Smeru.

14.32 - Navrhovateľkou je Zemanová, ktorá predniesla odôvodnenie: „Matovič si svoju funkciu pomýlil s hračkou. Nemôžeme zatvárať oči nad jeho prešľapmi Matoviča. Nemyslíme si to len my, ale aj verejnosť.“ Šéf OĽANO sa podľa Zemanovej spreneveril svojmu sľubu člena vlády. Výkon ministra financií, ako aj v minulosti premiéra vraj používa na násilné presadzovanie často svojich neodborných myšlienok a súkromných vojen. „Matovič ruinuje verejné financie. Dokazuje to aj jeho nezmyselná očkovacia lotéria, ktorá mala negatívny dosah na verejné financie a nepomohla k zvýšeniu záujmu o očkovanie,“ povedal Zemanová.

Pôsobenie Matoviča vo funkcii má podľa Zemanovej devastačné následky pre krajinu. Spomenula napríklad hroziaci kolaps zdravotníctva a mnohé ďalšie dôvody, ktoré sú podľa nej dôvodom na jeho odídenie z funkcie. „Šíri napätie a útočí na novinárov. V tomto sa veľmi podobá Robertovi Ficovi, ktorý mal novinárov za nepriateľov a po rokoch im začal nadávať. Matovičovi na to stačil jeden rok. Aj prezidentka si okamžite vyslúžila útoky z úst Matoviča po tom, ako dala jeho zákon preskúmať Ústavnému súdu. Uráža a znevažuje neziskový sektor. Znevažuje históriu, keď sa prirovnáva k židom.“

14.15 - SaS počas celého leta žiadala, aby sa šéf OĽANO vzdal funkcie ministra financií. Ak by tak urobil, liberáli by pokračovali vo vláde. Matovič mal ale podporu OĽANO, a tak ostal vo svojej pozícii, na čo reagovali ministri SaS odchodom z vlády. Sulíkovci ale naďalej žiadajú Matovičovu hlavu. „Porušuje ústavu a zákony a podkopáva vieru občianskej spoločnosti v čestný a zodpovedný výkon funkcie. Svojimi nápadmi a návrhmi ruinuje verejné financie a prístupom sťažuje činnosť vlády. Škodí aj demokratickému právnemu štátu,“ povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová po podaní návrhu na vyslovenie nedôvery Matovičovi.

Zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra financií podporil aj Hlas a nezaradení poslanci Miroslav Kollár (53) a Tomáš Valášek (50). „Tento človek nemôže stáť na čele ministerstva financií,“ zdôraznil predseda Hlasu Peter Pellegrini. „Odvolávanie Matoviča podporíme,“ napísala vo vyhlásení strana Smer Roberta Fica. To, že budú hlasovať za odvolanie šéfa OĽANO už deklarovali aj poslanci za ĽSNS a Republiku. SaS má 21 zákonodarcov, Smer 27, Hlas 11, ĽSNS 7 a Republika 5 plus dvojica nezaradených by mala byť istá. To je však "len" 73 a na odvolanie Matoviča treba nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov parlamentu, teda 76.

Koaličné strany OĽANO, Sme rodina a Za ľudí budú stáť za svojim ministrom. Zo 150 hlasov v parlamente ale majú iba 70. Veľa teda bude záležať od trojice nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu, či z OĽANO vyhodenej Kataríne Hatrákovej, alebo aj náhradníčke za odsúdeného Mariana Kotlebu Slavěne Vorobelovej. Prekvapiť ale môžu aj iní poslanci.

