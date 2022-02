Sú tomu už viac ako štyri roky, kedy sa Slovensko začalo otriasať v základoch. Dôvodom bola vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27), ktorý poukazoval na podozrivé obchody oligarchov, vrátane Mariana Kočnera. Tragickejšie to bolo o to viac, že spolu s novinárom zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27). Špecializovaný trestný súd (ŠTS) neuznal Kočnera a Alenu Zsuzsovú z objednávky vraždy vinnými, no Najvyšší súd (NS) sa s týmto rozhodnutím nestotožnil a preto sa dnes začalo druhé kolo pojednávaní.

10.40 – Bývalý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky sa cez prestávku vyjadril, že jeho komunikácia s Kočnerom bola chyba. Vraj ho v tom čase kontaktovalo aj niekoľko novinárov, ktorým prokurátora na jeho podnet podľa zákona pomohla. „Už ale radšej s nikým nekomunikujem, iba so svojou rodinou,“ povedal Šufliarsky na záver. Podľa jeho slov musel prijať zásadné opatrenia na ochranu seba a svojej rodiny. Ku skutkom, za ktoré ho mohol chcieť dať Kočner zavraždiť sa vyjadrí najskôr pred súdom, až potom to povie novinárom.

10.21 - Sudkyňa vyhlásila prestávku na 15 minút.

10.17 - ŠTS musí vykonať aj ďalšie dôkazy, prípadne prehodnocovať tie už vykonané. Najvyššiemu sa nepozdávalo vyhodnotenie Zsuzsovej hodiniek, ktoré ukázali, že obžalovaná mala tesne po vražde vysoký tep, komunikáciu WhatsApp z Kočnerovho telefónu, odborné vyjadrenie k šifrám cez ktoré Kočner so Zsuzsovou komunikovali a podobne.

9.50 – Sudkyňa začala čítať, čo Najvyšší súd vytkol ŠTS. Okrem iného to bolo, že Kočnerovu komunikáciu s automobilovým pretekárom Miroslavom Konôpkom nebral v úvahu. „Dostane cez p…“ napísal v septembri 2017 Kočner Konôpkovi o Kuciakovi.

9.46 - Žilinka, Šufliarsky a ani Lipšic na súde nie sú. Generálny prokurátor je práceneschopný.

Pozrite sa na Zsuzsovú v mundúre a Kočnera aj vo fotogalérii.

9.35 – Na súde stále prebiehajú formálne veci, ako napríklad zisťovanie prítomných obhajcov a podobne.

9.25 - Druhé kolo pojednávaní sa nekoná v justičnej akadémii, ako tomu bolo v minulosti, ale priamo na ŠTS Pezinok. V justičnej akadémii je veľká miestnosť, kde sa zmestilo množstvo novinárov a verejnosti. Naopak, tu sú novinári vo vedľajšej miestnosti a proces sledujú na monitore. Zmenili sa aj bezpečnostné nariadenia. Tentokrát nebolo na streche budovy vidieť ostreľovačov.

9.10 - Pojednávanie začalo.

9.05 - Eskorta postupne priviedla do pojednávacej miestnosti Darka Dragica, Tomáša Szabóa, Dušana Kracinu, výrazne zmeneného Mariana Kočnera, ktorý poriadne dlho nebol ostrihaný a na záver aj Alenu Zsuzsovú. Tú verejnosť môže prvýkrát vidieť vo väzenskom mundúre. Na súde sú už aj rodičia zavraždených snúbencov.

8.45 - Plač, beznádej a pochybovanie o spravodlivosti zo strany rodín Kuciaka a Kušnírovej. Tak to vyzeralo začiatkom septembra 2020 pred ŠTS, keď boli Marian Kočner a Alena Zsuzsová uznaní za nevinných. „Súd nevie dokázať, že by sa skutku zúčastnili aj Kočner a Zsuzsová, preto ich oslobodil,“ povedala vtedy predsedníčka senátu ŠTS. Dnes je ale všetko inak a po rozhodnutí NS, že ŠTS pochybil, sa rozbieha druhé kolo pojednávaní!

V prípade dvojnásobnej vraždy bol už právoplatne odsúdený Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že snúbencov zastrelil. Dostal 25 rokov, rovnako ako jeho bratranec Tomáš Szabó, ktorý mu robil šoféra pri nechutnom skutku do Veľkej Mači, kde snúbenci bývali. Zoltán Andruskó, ktorý bol podľa obžaloby sprostredkovateľ medzi Kočnerovou volavkou Zsuzsovou a vykonávateľmi vraždy, začal s políciou spolupracovať hneď po svojom zadržaní a odsúdený bol na 15 rokov. Vyhraté ale stále nemá ani Kočner so Zsuzsovou. „Najvyšší súd rozhodol, že ruší rozsudok ŠTS,“ povedal predseda senátu NS Peter Paluda 15. júna 2021.

Paluda po pojednávaní povedal aj niektoré detaily, prečo sa tak na odvolacom súde rozodli. „V spise sú uvedené dôkazy, v ktorých sa Kočner Kuciakovi vyhrážal a ŠTS na ne neprihliadal,“ povedal Paluda. Dodal, že jeho senát sa nestotožnil s tvrdením Szabóa, že Kuciaka mali ísť do Veľkej Mače iba zbiť: „To by nechodili pred tým častokrát do Veľkej Mače, aby si obhliadali miesto činu.“ NS vyčítal ŠTS, že niektoré dôkazy vyhodnotili nesprávne a ďalšie vôbec.

„Nakoniec som rada, že spravodlivosť zvíťazila, je to taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nielen kvôli našim dvom deťom, ale aj pre všetky ďalšie budúce generácie,“ povedala matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica. Počas pojednávania na NS bolo srdcervúce samotné správanie rodičov a súrodencov zavraždených snúbencov, ktorí sa držali za ruky. „My sme takto s Kuciakovcami stále spolu. Tak, ako naše deti boli spolu, tak aj my. V tom je naša sila, že bojujeme spolu za nich dvoch,“ povedala Zlatica Kušnírová.

Spolu s otcom Jána Kuciaka Jozefom sa rozhodli, že budú chodiť na ďalšie pojednávania, ktoré sa začínajú dnes. Jozef Kuciak na otázku, či bude aj naďalej dôverovať tým istým sudcom, ktorí rozhodli o nevine Kočnera a Zsuzsovej, odpovedal: „Čo mi zostáva?“ Senát súdu, ktorý v prípade rozhodoval prvýkrát, bol v zložení Ružena Sabová, Rastislav Stieranka a Ivan Matel. Práve Matela nahradí v senáte Pamela Záleská, ktorá sa pri treste k Andruskóovi, ktorý bol vyčlenený na samostatné konanie o dohode vine a treste vyjadrila rázne: „Andruskó zobchodoval ľudský život a následne zobchodoval aj trest.“ Naznačila tým, že v žiadnom prípade nebude súhlasiť s iba 10-ročným trestom pre Andruskóa, ktorý vtedy obžalovaný navrhoval a súhlasila iba s odňatím slobody na 15 rokov. Tak sa aj stalo. Z účasti Záleskej v senáte tak obžalovaní rozhodne nadšení nie sú.

V prípade sa tentokrát ale nebude rozhodovať iba o vražde Kuciaka a Kušnírovej, ale aj o objednávke vrážd generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a exnámestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Prípady totiž spolu úzko súvisia. Podľa obžaloby mal Kočner ešte pred vraždou Kuciaka osloviť Zsuzsovú, aby zariadila smrť Žilinku. Ten v tom čase pracoval na viacerých kauzách Kočnera. Zsuzsová mala dať na pokyn podnikateľa zlikvidovať aj Lipšica. Kočnerova volavka dala podľa obžaloby Andruskóovi zálohu za vykonanie vrážd 20-tisíc eur. To sa napokon neudialo, a tak sa zamerali na Kuciaka. Po jeho vražde mali chcieť obžalovaní zlikvidovať aj Šufliarskeho.

V prípade objednávky vrážd prokurátorov sa na lavicu obžalovaných posadia aj Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragic. Andruskó a Marček, ktorí sa priznávajú, boli vyňatí na samostatné konanie. V prípade dokázania viny v kauze Kuciak a aj prípravy vrážd prokurátorov, hrozí Kočnerovi a Zsuzsovej doživotie.

NOVÉ FOTOGRAFIE S KOČNEROM A ZSUZSOVOU, AKO AJ RODINAMI ZAVRAŽDENÝCH, NÁJDETE V GALÉRII.

Prečítajte si tiež: