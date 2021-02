AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 292 792 prípadov nákazy

Za nedeľu (22. 2.) pribudlo 649 pozitívne testovaných PCR testami

Spolu máme 6 577 (+72) obetí a počet neaktívnych prípadov je 333 977

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 112,263,225

Počet vyliečených: 87,798,712

Počet úmrtí: 2,485,386

7:30 Počet nových prípadov nákazy koronavírusom na 100.000 obyvateľov za sedemdňové obdobie klesol v Španielsku pod 100 prvýkrát od 15. decembra. V pondelok o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva. Vzhľadom na klesajúcu mieru infekcie sa opatrenia proti koronavírusu v niektorých mestách a regiónoch uvoľňujú. Podľa štúdie v Katalánsku už vidieť priaznivý vplyv očkovania. (tasr)

7:15 Emotívny americký prezident Joe Biden označil v pondelok smutný míľnik vyše 500.000 mŕtvych na ochorenie COVID-19 v USA za "srdcervúci" a vyzval krajinu, aby sa zjednotila v boji proti pandémii. "Viem, aké to je," povedal Biden v televíznom príhovore k Američanom. Prezident tým myslel tragédie v minulosti svojej vlastnej rodiny. (tasr)

7:00 Českí kriminalisti preverujú okolnosti smrti 82-ročného pacienta s pľúcnym ochorením COVID-19, ktorý minulý piatok zomrel v nemocnici v meste Sušice v Plzenskom kraji. Lekári ho údajne ako neperspektívneho deň predtým odpojili od pľúcneho ventilátora na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Dobre informovaný zdroj denníku Právo potvrdil, že polícia začala prípad preverovať ako podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti. (tasr)

6:30 Kiná v americkom meste New York sa od budúceho mesiaca znovu čiastočne otvoria. V pondelok to oznámil guvernér rovnomenného štátu Andrew Cuomo. Ide o najnovšie uvoľnenie pandemických obmedzení vo veľkomeste. Cuomo vysvetlil, že kiná budú môcť od 5. marca fungovať na 25 percent svojej kapacity, čo je do 50 divákov na jednom premietaní. Kiná sa otvoria takmer rok po ich zatvorení. "Platiť budú epidemické pravidlá ako prideľovanie miest, sociálny odstup a ďalšie," napísal Cuomo na Twitteri. (tasr)