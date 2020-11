AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 93 396 prípadov nákazy.

Za štvrtok (19. 11.) pribudlo 1 818 nakazených koronavírusom.

Spolu máme 614(+ 35) obetí a 40 816 vyliečených (+2121).

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 57,297,459

Počet vyliečených: 39,780,789

Počet úmrtí: 1,366,731

12:00 Minister školstva ešte ohľadom otvárania škôl nemá rozhodnutie od konzília epidemiológov. “Školy musíme otvoriť, vzdelanie je najdôležitejšie a už by sme si to mali otvorene priznať,” vyzýva Branislav Gröhling.

11:30 Rusko za uplynulý deň zaznamenalo 24.318 nových prípadov ochorenia COVID-19. Prekonaný tak bol doterajší rekord z predošlého dňa, keď ruské úrady zaevidovali 23.610 prípadov.

11:00 Čínska farmaceutická firma Sinopharm Group oznámila, že očkovanie jej experimentálnou vakcínou proti novému typu koronavírusu už podstúpilo takmer milión ľudí. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s tým, že firma však zatiaľ neposkytla jasné vedecké dôkazy o účinnosti tejto vakcíny.

10:30 Patriarcha Irinej, hlavný predstaviteľ srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC), zomrel na následky ochorenia COVID-19, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorý sa o patriarchovej smrti zmienil na sociálnej sieti.



Patriarcha Irinej v Srbsku zomrel. Zdroj: Darko Vojinovic

10:00 Za včerajší deň pribudlo 1818 prípadov, vykonalo sa pri 9 836 testov. Vyliečilo sa 2 121 pacientov a 35 ľudí Covidu podľahlo.

9:00 V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa počas víkendu (21. – 22. 11.) uskutoční ďalšie kolo testovania antigénovými testami v 82 obciach a v dvoch mestách.

8:00 Celkový počet prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenaných od začiatku pandémie v Indii v piatok presiahol deväť miliónov, informovala agentúra AFP.

7:00 Bary, reštaurácie a kiná budú v Katalánsku, ktorého regionálna vláda ich zatvorila v polovici októbra v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu, od pondelka znovu čiastočne otvorené.

6:30 V Česku pribudlo za štvrtok 6471 prípadov koronavírusu. Oproti minulému týždňu sa jedná o pokles o 1402 prípadov, zároveň je to ale najvyššie číslo za posledných šesť dní.

6:00 Vakcína proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvíja nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech v spolupráci s americkým farmaceutickým koncernom Pfizer, by na trh v Spojených štátoch a Európe mohla byť uvedená už do konca aktuálneho roka. Vo štvrtok to uviedol riaditeľ spoločnosti BioNTech Ugur Šahin.

