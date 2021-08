AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 393 302 prípadov nákazy.

Za stredu (11. 8.) pribudlo 74 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 544 (+ 0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 203,632,760

Počet úmrtí: 4,311,575

Počet vyliečených: 181 935 776

___________________________________________________________________

10:00 Aktuálna situácia:

vykonalo sa 6 658 PCR testov, pozitívych bolo 74

pribudlo 0 obetí

hospitalizovaných je 57 (-16) chorých

na JIS sú 2 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby

zaočkovali 2 305 536 ľudí ( + 3 435)

8:00 Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) smeruje k rozhodnutiu o schválení podávania tretej dávky vakcíny proti covidu ľudom so slabou imunitou. Vo štvrtok o tom informoval denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvolal na nemenované zdroje. Rozhodnutie by mohlo padnúť už vo štvrtok alebo v piatok.

7:00 V austrálskom meste Canberra zaviedli sedemdňový lockdown po objavení prvého pozitívneho prípadu koronavírusu po vyše roku. Nariadenie nevychádzať z domu počas nasledujúceho týždňa zasiahne približne 400-tisíc obyvateľov.

