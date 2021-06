Pomaly, ale isto sa na Slovensku vraciame "do normálu". Väčšina okresov je už žltá alebo oranžová, pre ktoré platia veľmi mierne opatrenia. Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 390 223 prípadov nákazy.

Za štvrtok (3. 6.) pribudlo 94 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 12 382 (+ 7) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 172 504 980

Počet úmrtí: 3 708 454

Počet vyliečených: 155 158 549

10:15 Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (23), nasleduje Prešovský (14), Trnavský (14), Bratislavský (12), Žilinský (12), Trenčiansky (9), Banskobystrický (8) a Nitriansky (2).

10:00 Aktuálne čísla:

vykonalo sa 5 340 PCR testov, pozitívych bolo 94

pribudlo 7 obetí

hospitalizovaných je 357 (-20) chorých

na JIS je 35 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 30 osôb

zaočkovali 1 790 680 ľudí ( + 13 202)

9:00 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR neodporúča organizovať viacdňové školské výlety. V prípade ich konania sa škola riadi COVID automatom, čo znamená, že okres, kde by boli žiaci ubytovaní, musí byť v stupni monitoring, v prvom alebo druhom stupni ostražitosti. Výlety do zahraničia rezort školstva neodporúča uskutočňovať. Vyplýva to z usmernenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021.

7:00 Spojené štáty pošlú Mexiku milión dávok vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson, oznámil vo štvrtok mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Táto vakcína má byť použitá najmä v oblastiach na hraniciach s USA a v pobrežných letoviskách.

6:00 V utečeneckom tábore na gréckom ostrove Lesbos sa vo štvrtok začalo očkovanie proti novému koronavírusu. Zdravotný stav záujemcov o vakcináciu, ktorí prichádzali v skupinách po piatich do veľkého bieleho stanu, kde dostali vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson, posúdili lekári. Jeden z tamojších zdravotníkov varoval, že sa prihlásilo menej ako 50 ľudí.

