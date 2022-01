AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 903 833 prípadov nákazy

Za štvrtok (20. 1.) pribudlo 7 035 pozitívnych prípadov

Spolu máme 17 577 (+ 57) obetí

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 335 366 984

Počet úmrtí: 5 573 545

Počet vyliečených: 271 056 320

8:35 O mesiac by sa mal na Slovensku skončiť núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda koncom novembra na 90 dní. Koaličné strany Za ľudí a SaS nie sú za to, aby sa predĺžil. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že nemôžeme žiť v neustálom cykle obmedzení. SaS dodala, že aktuálne by núdzový stav nepredĺžila, no treba počkať na situáciu o mesiac. Sme rodina zatiaľ stanovisko nekonkretizovala, keďže sa môže ešte situácia zmeniť. (tasr)

8:00 Írska vláda odsúhlasila zrušenie takmer všetkých obmedzení proti šíreniu koronavírusu už od soboty od 07.00 h SEČ - tento krok je možný vďaka prekonaniu vrcholu vlny omikronu a vysokému tempu očkovania v krajine. (tasr)

7:29 Brazílske mestá Rio de Janeiro a Sao Paulo v piatok v spoločnom vyhlásení oznámili, že odkladajú slávnostné prehliadky škôl samby na apríl. Tie sa podľa pôvodného plánu mali v mestách konať posledný februárový víkend, no pre rýchle šírenie koronavírusového variantu omikron v Brazílii sa ich úrady rozhodli presunúť na 21. apríla. (tasr)

7:13 Spojené štáty zrušili 44 letov do USA, ktoré prevádzkujú čínske letecké spoločnosti. Ide o odvetné opatrenie voči čínskym úradom, ktoré zrušili lety amerických aerolínií. Rozhodnutie amerického ministerstva dopravy o zrušení letov zasiahne štyri čínske letecké spoločnosti: Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines a Xiamen Airlines. Postihnuté lety boli pôvodne naplánované v období od 30. januára do 29. marca tohto roka. Americké ministerstvo dopravy sa od začiatku pandémie dostalo do sporu s Čínou pre letecké služby. (tasr)

7:00 Na zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu Covid-19 nie je potrebné prijímať nové zákony alebo rozhodnutia vládneho kabinetu, stačí na to zmena vyhlášky hlavného hygienika. V diskusii v TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Reagoval tak na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), podľa ktorého je pripravená právna analýza možnosti zavedenia povinného očkovania. (tasr)