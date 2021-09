AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 407 799 prípadov nákazy.

Za nedeľu (26. 9.) pribudlo 121 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 596 (+0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 231 921 072

Počet úmrtí: 4 751 681

Počet vyliečených: 208 531 318

11:15 Rumunsko zaradilo Slovensko medzi rizikové krajiny, do tzv. žltej zóny. Cestujúci, ktorí nespĺňajú podmienky stanovených výnimiek, sú tak od piatka (24. 9.) po vstupe do krajiny povinní zotrvať v 14-dňovej domácej karanténe. Na svojom webe na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. (tasr)

11:00 Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Bratislavskom kraji (32), najmenej v Trnavskom kraji (2). Celkový počet pozitívne testovaných mužov doteraz je 195.111 a žien 213.498.vV nemocniciach je hospitalizovaných 500 pacientov, potvrdené ochorenie má 397 ľudí. "Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo je len čiastočne zaočkovaných 83,45 percenta pacientov," spresnil rezort zdravotníctva. Na JIS je 54 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 45 osôb. (tasr)

10:10 Prostredníctvom 1518 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (26. 9.) na Slovensku 121 prípadov nákazy novým koronavírusom. Obete nepribudli. (tasr)

10:00 Dôvodom nízkej zaočkovanosti Slovákov a Sloveniek je ich zvýšený strach z vakcíny a bezmocnosť pri hodnotení jej bezpečnosti. Tieto pocity dokonca prevažujú aj nad ochotou solidárne ochrániť ostatných ľudí vo svojom okolí. Vyplýva to zo štúdie kolektívu vedkýň z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV). (tasr)

9:00 V uplynulých troch dňoch potvrdili v Maďarsku testy 1183 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zároveň za tento čas zomrelo 20 pacientov, informoval v pondelok operačný štáb na webovej stránke koronavirus.gov.hu. (tasr)

8:00 Polícia v Nórsku v nedeľu hlásila desiatky narušení verejného poriadku a násilných potýčok vrátane hromadných bitiek vo veľkých mestách po tom, ako ľudia zaplnili ulice, bary, reštaurácie i nočné kluby a oslavovali ukončenie pandemických obmedzení, ktoré trvali viac než rok. (tasr)