AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 853 416 prípadov nákazy

Za v stredu (5. 1.) pribudlo 3 269 pozitívnych prípadov

Spolu máme 16 824 (+ 47) obetí

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 292 988 084

Počet úmrtí: 5 465 951

Počet vyliečených: 255 359 450

10:00 Prostredníctvom 12.432 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (5. 1.) na Slovensku 3269 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 47 obetí. (tasr)

9:00 India oznámila skokový nárast počtu potvrdených prípadov COVID-19. Úrady zaznamenali vyše 58-tisíc nových infekcií, čo predstavuje až 55-percentný nárast oproti predchádzajúcemu dňu.

8:00 Vysoká infekčnosť menej závažného koronavírusového variantu omikron umožní návrat do normálneho života do marca, a to po vrchole infekcií na konci januára, uviedla v stredu dánska epidemiologička Tyra Groveová Krauseová. Viac sa dočítate v našom článku >>TU<< (tasr)