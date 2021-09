AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 396 181 prípadov nákazy.

Za utorok (7. 9.) pribudlo 417 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 554 (+1) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 221,721,579

Počet úmrtí: 4,585,277

Počet vyliečených: 198,263,551

_____________________________________________________________________________

11:10 Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (82), nasleduje Košický (79), Žilinský (72), Bratislavský (50), Trenčiansky (43), Nitriansky (35), Trnavský (29) a Banskobystrický (27). Je medzi nimi 180 mužov a 237 žien. V nemocniciach je hospitalizovaných 169 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 126 ľudí. Na JIS sú 15 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 13 osôb. (tasr)

10:30 V uplynulých dvoch týždňoch zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rožňave výraznejší nárast nových prípadov ochorenia COVID-19. V rámci okresu evidujú dve ohniská, ochorenie sa však šíri aj komunitne. Uviedol to regionálny hygienik Jozef Varga s tým, že protiepidemická komisia jednohlasne navrhla, aby bol okres Rožňava zaradený do červenej farby COVID automatu. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 9450 vykonaných RT-PCR testov odhalili na Slovensku v utorok (7. 9.) 417 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla aj jedna obeť. (tasr)

9:00 Sudca v americkom štáte Ohio rozhodol, že nemocnicu nemožno prinútiť, aby pacientovi s chorobou COVID-19 poskytla neoverenú liečbu. Táto kauza sa týka antiparazitika ivermektín, ktoré niektorí lekári nasadzujú pacientom pri liečbe covidu, a to aj napriek varovaniam amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.

8:00 Pandémia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 mala v roku 2020 "ničivý" vplyv na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Vo svojej správe to v stredu uviedol globálny fond zameraný na boj proti týmto chorobám. "Po prvý raz v histórii globálneho fondu výsledky kľúčových programov nepokročili," povedal Peter Sands, výkonný riaditeľ tohto globálneho fondu.