Slovensko sa už niekoľko dní spamätáva zo smrti najvýznamnejšieho Slováka vo Vatikáne, kardinála Jozefa Tomka († 98). Rodák z obce Udavské poslednýkrát vydýchol v Ríme, odkiaľ boli včera jeho telesné pozostatky prevezené na Slovensko. Počas dneška mu môžu prísť vzdať úctu všetci Slováci do bratislavskej Katedrály sv. Martina. Urobí tak aj prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár a premiér Eduard Heger.

8.55 – Do Katedrály sv. Martina bola privezená truhla s pozostatkami Jozefa Tomka († 98).

Rakva s pozostatkami kardinála Jozefa Tomku pri piatkovom prevoze do bratislavskej Katedrály sv. Martina. Zdroj: MICHAL SMRČOK

8.45 - Verejné uctenie pozostatkov kardinála Jozefa Tomka († 98) začína o 9.00.

Život Tomka nebol vôbec ľahký, napriek tomu ho celý obetoval viere a iným ľuďom. Počas druhej svetovej vojny vstúpil do seminára a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. O rok neskôr bol vyslaný na štúdium do Ríma. V roku 1949 bol vysvätený za kňaza priamo v Ríme.

Po vysvätení za kňaza sa ale nemohol vrátiť na Slovensko kvôli nástupu komunistického režimu. Situácia sa na chvíľu zmenila v roku 1968, ale kvôli normalizácii pokračovala jeho emigrácia. Ešte pred tým, v roku 1958 mu pápež Ján XXIII. udelil titul pápežského komorníka. Postupne jeho misia pokračovala, až ho v roku 1979 vymenoval Ján Pavol II. za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. Ján Pavol II. ho v roku 1985 vymenoval aj za proprefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Jozef Tomko († 98) bol aj predsedom Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Plnil občas aj funkciu pápežského legáta. Benedikt XVI. ho dokonca v roku 2005 menoval za svojho legáta na Prvý Univerzitný medzinárodný eucharistický kongres. Nebohý kardinál sa na Slovensko vrátil v roku 1989. O dva roky neskôr vystúpil v Národnej rade. Vtedy ho verejnosť ako kardinála videla vôbec prvýkrát. Svoj prejav venoval koreňom Slovákov ku kresťanskej cyrilometodickej minulosti. Počas života získal aj množstvo ocenení.

Najvýznamnejší Slovák vo Vatikáne skonal 8. augusta v skorých ranných hodinách. Vo štvrtok 11. augusta s ním bola rozlúčka v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Lietadlo z jeho telesnými pozostatkami pristálo včera o 17.00 v Bratislave, kde ho cez červený koberec preniesla čestná stráž. Verejné uctenie jeho pozostatkov bude v Bratislave možné dnes a v sobotu od 9:00 do 12:00 v Katedrále sv. Martina. Následne sa v oboch dňoch uskutoční svätá omša.

Kardinál Jozef Tomko pri smrteľnej posteli svojho otca Andreja v roku 1980. Zdroj: Ingrid Timková

V nedeľu a pondelok budú telesné pozostatky Jozefa Tomku († 98) v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde si ho verejnosť bude môcť uctiť v prvý deň od 16.00 do 21.00 a druhý deň od 9.00 do 12.00. Popoludní jeho pozostatky prevezú do Kaplnky sv. Michala. V utorok 16. augusta sa pohrebný obrad uskutoční v Katedrále sv. Alžbety. Odpočívaj v pokoji kardinál Jozef Tomko († 98).

Zdroj: wikipedia.org