AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 399 978 prípadov nákazy.

Za stredu (15. 9.) pribudlo 370 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 566 (+0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 227,408,369

Počet úmrtí: 4 631 266

Počet vyliečených: 201 228 051

______________________________________________________________________

Ďakujeme, že ste s nami sledovali ONLINE.

22:00 Pracovníkov v maďarskom zdravotníctve, ktorí sa do stredy nedali zaočkovať proti novému druhu koronavírusu, prepustia zo zamestnania. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie denníka Népszava, podľa ktorého sa to bude zrejme týkať niekoľkých stoviek zdravotníkov odmietajúcich vakcináciu. (tasr)

21:20 Vláda talianskeho premiéra Maria Draghiho vo štvrtok jednomyseľne odhlasovala povinné covid pasy na všetkých pracoviskách. (tasr)

20:08 Pracovníci martinského Komunitného centra Bambusky zvládli situáciu počas jarnej karantény z dôvodu pandémie nového koronavírusu, aj napriek pomerne veľkému odporu občanov. Po rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) o vyhodnotení tohtoročných cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb a činnosti Komunitného centra Bambusky za rok 2020 to vo štvrtok pre TASR povedal primátor mesta Ján Danko.

19:00 Ochorenie COVID-19 nespomalilo neúprosne pokračujúcu klimatickú zmenu. Uvádza sa to v novej správe OSN zverejnenej vo štvrtok. Podľa expertov nič nenasvedčuje tomu, že by sme boli opäť ekologickejší, keďže emisie oxidu uhličitého po dočasnom poklese v dôsledku spomalenia ekonomiky opätovne rýchlo rastú a ani zďaleka sa nepribližujú k cieľom parížskej klimatickej dohody. (tasr)

17:55 V Anglicku začali vo štvrtok podávať tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu zdravotným a sociálnym pracovníkom v prvej línii. Národná zdravotná služba (NHS) ju ponúkne ďalej ľuďom starším ako 50 rokov, ľuďom v opatrovateľských domovoch a zraniteľným osobám vo veku od 16 do 49 rokov. (tasr)

15:30 V Poľsku zaznamenali za uplynulých 24 hodín do štvrtkového rána 722 nových prípadov nákazy koronavírusom a desať úmrtí. V stredu hlásili tamojšie úrady 767 nových prípadov infekcie, informovala agentúra PAP s odvolaním sa na údaje poľského ministerstva zdravotníctva. (tasr)

14:45 Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nahlásili v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu k strede (15. 9.) 8547 podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 977 ako závažných. Ústav o tom informuje na svojom webe. (tasr)

14:30 Tisícky zdravotníkov vo Francúzsku dočasne prepustili zo zamestnania, pretože sa nedali zaočkovať proti koronavírusu pred vypršaním lehoty stanovenej do 15. septembra. Uviedol to vo štvrtok francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran. "Včera (v stredu) bolo v zdravotníckych strediskách a na klinikách upovedomených o dočasnom prepustení asi 3000 zamestnancov, ktorí ešte neboli zaočkovaní," povedal Véran. (tasr)

13:30 Čína plne zaočkovala viac než jednu miliardu ľudí, teda 71 percent svojej populácie, uviedli vo štvrtok čínske zdravotnícke úrady. "K 15. septembru sa po celej krajine podalo 2.16 miliardy dávok vakcíny," povedal na tlačovej konferencii v Pekingu hovorca čínskej Národnej zdravotníckej komisie Lej Čeng-lung. (tasr)

12:20 Koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi. Vyplýva to z odhadov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, o ktorých vo štvrtok po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach aktuálne tvoria najmä neočkovaní. (tasr)

11:45 Nové dáta z rozsiahlej klinickej štúdie spoločnosti Moderna týkajúce sa jej očkovacej látky proti koronavírusu ukazujú, že účinnosť vakcíny s narastajúcim časom klesá. Oznámila to v stredajšom tlačovom vyhlásení firma Moderna Inc. Podľa výrobcu to znamená, že potrebná je i tretia, podporná dávka, píše agentúra Reuters. (tasr)

11:15 Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (68), nasledujú Trenčiansky kraj (63), Trnavský (59), Košický (52), Bratislavský (41), Nitriansky (34), Žilinský (31) a Banskobystrický (22). "Je medzi nimi 193 mužov a 177 žien," uviedol rezort.

V nemocniciach je hospitalizovaných 254 pacientov, potvrdené ochorenie má 203 ľudí. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo je len čiastočne zaočkovaných 85,82 percenta ľudí. Na JIS je 27 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 20 osôb. (tasr)

11:00 Režim na hraniciach sa od pondelka 20. septembra uvoľňuje. Vláda vo štvrtok schválila prechod do zelenej fázy, teda I. stupňa alert systému, čo znamená monitorovanie hraníc a náhodné kontroly, ktoré budú policajti vykonávať v rámci bežného výkonu služby. Návrh predložil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). (tasr)

10:00 Prostredníctvom 4067 vykonaných RT-PCR testov odhalili na Slovensku v stredu (15. 9.) 370 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. (tasr)

9:00 Ruský prezident Vladmir Putin vo štvrtok uviedol, že predtým, než nastúpil do karantény, mali desiatky ľudí z jeho blízkeho okolia pozitívny test na koronavírus. "Ako viete, prípady koronavírusu sa objavili v mojom blízkom okolí. Nie len jeden alebo dvaja ľudia, ale niekoľko desiatok osôb," povedal Putin prostredníctvom videospojenia na schôdzke Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO), ktorá sa koná v tadžickej metropole Dušanbe. (tasr)

8:00 V Nemecku za uplynulý deň pribudlo ďalších 12 925 potvrdených prípadov koronavírusovej nákazy a 68 s ňou spojených úmrtí.