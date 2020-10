Nové opatrenia Zdroj: Kristína Eliášová

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 29 835 prípadov nákazy.

V sobotu (17 10.) pribudlo 1 567 nakazených novým koronavírusom

Spolu máme 92 obetí, 22 388 aktívnych prípadov a 7 359 vyliečených.

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 39 587 005

Počet vyliečených: 29 658 707

Počet úmrtí: 1 109 130

12:20 V areáli Fakultnej nemocnice v Nitre opäť stojí maltézsky zdravotnícky stan. Modulárny nafukovací zdravotnícky stan funguje ako záchytné miesto pre pacientov postihnutých ochorením COVID-19, rovnako ako počas prvej vlny pandémie.

Roztrieďovací stan, ktorý postavila Fakultná nemocnica v Nitre počas prvej vlny koronavírusu. Zdroj: Henrich Mišoviè

12:00 Na Slovensku pribudli 4 potvrdené úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

72-ročná žena zomrela v nemocnici v Komárne,

84-ročný muž vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne,

85-ročný muž vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v rovnakej nemocnici zomrel aj 87-ročný muž.

11:30 Všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) hlásia rastúce počty infikovaných novým koronavírusom v rodinách a v kolektívoch - na pracoviskách, v rámci školského či predškolského prostredia. Importovanej nákazy je v tomto období minimum.

11:00 Úrad verejného zdravotníctva víta, že plošné testovanie populácie Slovenska prebehne v gescii Ozbrojených síl (OS) SR. Kapacity regionálnych ÚVZ sú totiž dlhodobo preťažené, a to aj napriek mimoriadnym opatreniam, ktoré boli prijaté. V reakcii na avizované plošné testovanie obyvateľov to uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.

10:30 Španielsko vytvorí turistické koridory medzi Kanárskymi a Baleárskymi ostrovmi a ďalšími európskymi štátmi s cieľom podporiť odvetvie cestovného ruchu. Tamojšia vláda zároveň zavádza nové protokoly zamerané na testovanie na koronavírus, ktoré majú umožniť bezpečnejšie cestovanie na tieto ostrovy počas pandémie.

07:30 Rekordná sobota v Česku - pribudlo 8713 nakazených a 33 úmrtí. Vzhľadom na fakt, že sa cez víkend vykonáva menej testov, je to vysoké číslo. S istotou tak hraničí skutočnosť, že v priebehu nedele Česká republika prekoná hranicu 100 tisíc nakazených.

07:00 Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier je od soboty v karanténe, pretože jeden z jeho ochrankárov mal pozitívny výsledok testu na koronavírus. Kancelárka Angela Merkelová požiadala občanov, aby čo najviac obmedzili svoje sociálne kontakty. Povzbudzovala ich dokonca, aby zostali doma, ak je to možné.

06:30 Ulice a námestia Paríža a ôsmich francúzskych miest zostali v sobotu večer prázdne, keďže pre asi 20 miliónov Francúzov začal platiť nočný zákaz vychádzania. Prezident Macron nariadil nočný zákaz vychádzania od 21.00 h do 06.00 h v mestách, kde bol koronavírus najaktívnejší.

Paríž je takmer bez ľudí na uliciach a verejných priestranstvách Zdroj: TASR/AP

06:00 Izrael začne v nedeľu so zmierňovaním reštriktívnych opatrení, ktoré vláda prijala v septembri v snahe zastaviť prudký nárast nových prípadov. Obmedzenia by sa mali rušiť v niekoľkých fázach - postupne až do februára roku 2021.

