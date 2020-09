Väčšina krajín sveta už bojuje s druhou vlnou pandémie koronavírusu. Situácia sa zhoršuje aj na Slovensku, od 6. septembra platia nové obmedzenia na regionálnej úrovni. Ako to vyzerá vo svete aj doma, sledujeme ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 5 580 prípadov nákazy koronavírusom.

V nedeľu 13.9. pribudlo 48 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Spolu máme na Slovensku 38 obetí koronavírusu a 5066 aktívnych prípadov.

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 29,184,739

Počet vyliečených: 21,030,791

Počet úmrtí: 928,287

08:30 Striktné opatrenia v rámci kultúrnych či športových podujatí vláda nakoniec zmiernila

08:00 Dopravca RegioJet pracuje na tom, aby v nasledujúcich dňoch maximálne posilnil kapacitu svojich spojov z Česka do Košíc a Bratislavy. Reagoval tak na pondelkové rozhodnutie Slovenska preradiť Českú republiku do skupiny takzvaných rizikových krajín. Dopravca predpokladá, že do piatka (18. 9.) bude chcieť mnoho občanov a návštevníkov SR využiť spojenie na Slovensko tak, aby sa vyhli karanténe.

07:30 V Británii by v druhej polovici roka mohlo prísť o prácu najviac ľudí z tejto generácie. Prepustených v dôsledku koronakrízy a brexitu má byť najmenej 650 tisíc ľudí.

07:00 Katolíci na celom Slovensku slávia v utorok sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Tento deň je v SR aj dňom pracovného pokoja. Tradičnou súčasťou sviatku je aj národná púť v Šaštíne, ktorá sa však tento rok nekoná, má len farský rozmer. Dôvodom sú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

