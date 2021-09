AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 402 922 prípadov nákazy.

Za pondelok (20. 9.) pribudlo 880 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 573 (+7) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 229,419,777

Počet úmrtí: 4,707,928

Počet vyliečených: 205 545 132

10:50 V nemocniciach je hospitalizovaných 438 pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň, viac ako 83 percent nie je zaočkovaných. Na JIS je 45 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 34 osôb.

10:00 Prostredníctvom 10.475 vykonaných RT-PCR testov odhalili na Slovensku v pondelok (20. 9.) 880 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo sedem obetí. (tasr)

9:00 Nemecká polícia zatkla 49-ročného muža, ktorý je obvinený z vraždy zamestnanca čerpacej stanice. Incident sa odohral ešte v sobotu večer v meste Idar-Oberstein v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na juhozápade Nemecka. (tasr)

8:00 Muž z Vietnamu dostal pokutu vo výške 327 dolárov za to, že sfalšoval pozitívny test na koronavírus, aby nemusel ísť do práce. Polícia vo vietnamskej provincii Dak Nong uviedla, že nemenovaný 41-ročný muž dostal pokutu za to, že šíril nepravdivé informácie. Jeho sfalšovaný pozitívny test totiž podľa polície vyvolal obavy u miestnych zdravotníckych úradov. (tasr)