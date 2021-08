AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 393 455 prípadov nákazy.

Za sobotu (14. 8.) pribudlo 74 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 544 (+ 0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 206 980 693

Počet úmrtí: 4 358 566

Počet vyliečených: 185 602 739

10:00 Prostredníctvom 4692 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (14. 8.) na Slovensku 74 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nikto nezomrel. (tasr)

9:00 Poľsko poslalo do Sydney milión vakcín proti ochoreniu Covid-19, informoval v sobotu austrálsky premiér Scott Morrison. Podľa agentúry AP prvú zásielku vakcín od spoločnosti Pfizer prepravili z Varšavy do Spojených arabských emirátov (SAE), odkiaľ má doraziť do Sydney v priebehu sobotňajšej noci. (tasr)

8:00 Do ulíc francúzskych miest vyšlo v sobotu 214.845 ľudí, aby vyjadrili nespokojnosť s tzv. covidpasmi, ktoré sú vo Francúzsku povinné pri vstupe do väčšiny prevádzok, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na údaje francúzskeho ministerstva vnútra. (tasr)