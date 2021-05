AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 388 529 prípadov nákazy.

Za štvrtok (20. 5.) pribudlo 138 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 12 280 (+ 8) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 165,950,733

Počet úmrtí: 3,446,998

Počet vyliečených: 144,740,692

8:29 Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok oznámila, že Berlín do konca tohto roka daruje chudobnejším krajinám 30 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu. (tasr)

Nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU) počas tlačovej konferencie po vakcinačnom summite v Berlíne. Zdroj: AP

8:05 Koronavírusom SARS-CoV-2 sa nakazilo iba 15 z takmer 60.000 ľudí, ktorí sa zúčastnili na pilotnom programe britskej vlády zameranom na to, či je možné počas pandémie COVID-19 zorganizovať hromadné podujatia, kde nehrozí nákaza. (tasr)

7:00 Nórsko plánuje zmierniť niektoré epidemiologické obmedzenia, čo znamená že od 27. mája budú napríklad bary môcť predávať alkoholické nápoje a Nóri pozývať do svojich domovov viac ľudí žijúcich mimo ich domácnosti. "Som veľmi šťastná, že dnes už začíname vidieť začiatok konca pandémie," vyhlásila nórska predsedkyňa vlády Erna Solbergová pre médiá. "Postupne sa začíname vracať do normálneho života." So zlepšujúcimi sa číslami v epidemiologických štatistikách, Nórsko prechádza do druhej fázy svojho štvorstupňového plánu uvoľňovania opatrení.