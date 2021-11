AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 533 663 prípadov nákazy.

Za stredu (10. 11.) pribudlo 6 546 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 13 367 (+38) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 251,769,228

Počet úmrtí: 5,083,745

Počet vyliečených: 227,934,956

___________________________________________________________________________

11:30 Vláda by mala protipandemické opatrenia vysvetľovať ľuďom jasne a pravdivo, mala by informovať aj o tom, na čo sa zameriavajú a aký majú mať účinok. Skonštatoval to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini. Apeloval aj na ľudí, aby boli opatrní a dodržiavali opatrenia. (tasr)

11:00 V Nemecku zaznamenali za posledných 24 hodín rekordných 50.196 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najviac od začiatku pandémie. Zároveň je to vôbec prvýkrát, ako tam denný prírastok infikovaných presiahol hranicu 50.000. (tasr)

10:40 Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (1278), nasledujú Banskobystrický kraj (950), Košický (933), Žilinský (897), Bratislavský (840), Trenčiansky (647), Trnavský (590) a Nitriansky (411). "Je medzi nimi 3052 mužov a 3494 žien," uviedlo ministerstvo. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 22.967 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (10. 11.) na Slovensku 6546 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 38 obetí. (tasr)

9:00 V Českej republike odhalili testy v stredu 13.502 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o 4035 viac ako pred týždňom. Hodnota týždňovej incidencie prudko stúpla zo stredajších 557,8 na 596 na 100.000 obyvateľov. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server iDNES.cz. (tasr)

8:00 Tretia vlna pandémie je na Slovensku najmä vlnou nezaočkovaných. Väčšina dospelej populácie sa rozhodla chrániť pred ťažkým priebehom ochorenia Covid-19 očkovaním. Ich zodpovedný prístup voči spoločnosti, ale aj k hospodárstvu musí byť zohľadnený vo väčšej miere slobody. Je zároveň úlohou štátu chrániť tých, ktorí sú najviac ohrození ochorením Covid-19 a doteraz nevyužili možnosť najúčinnejšej ochrany, ktorou je vakcína. (tasr)