AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 513 297 prípadov nákazy.

Za sobotu (6. 11.) pribudlo 5 338 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 13 205 (+24) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 249 882 316

Počet úmrtí: 5 054 727

Počet vyliečených: 226 229 674

18:22 Sprísnenie pandemických opatrení v Rakúsku zjavne zaúčinkovalo – ako dúfala tamojšia vláda, mnohí ľudia sa počas víkendu nechali zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Od pondelka budú môcť totiž navštevovať reštaurácie, hotely či kultúrne podujatia v krajine len ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali covid. (tasr)



17:30 V čiernych okresoch možno organizovať kultúrne a hromadné podujatia len pre kompletne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Maximálna povolená kapacita je 100 osôb. V režimoch OTP a základ sú podujatia zakázané. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s aktualizáciou mapy okresov podľa COVID automatu.

17:00 Registrácia do eHranice nefunguje už takmer dva dni. Ľudia hlásia výpadok tesne pred dokončením registrácie. Každý, kto sa vráti zo zahraničia, aj keby bol len na nákupe v prihraničnom meste, je povinný sa pred prekročením našej hranice zaregistrovať. Týka sa to aj tých, čo sú zaočkovaní a uplatňujú si výnimku. Splnenie si tejto povinnosti kontroluje priamo na hranici polícia. No aplikácia aj dnes, bohužiaľ, nefunguje. "Ďakujeme, že ste sa chceli registrovať do eHranice. Vašu registráciu nevieme spracovať," píše aplikácia. Čo konkrétne sa skrýva za problémom však nie je jasné.

16:30 Spoločnosť by nemala byť polarizovaná, zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať rovnaké práva ako nezaočkovaní, vyhlásil Boris Kollár. O prípadnom sprísňovaní opatrení by mali podľa jeho slov diskutovať a rozhodnúť odborníci spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). "Musia nájsť spoločné stanovisko a za to my zahlasujeme," povedal. "Poďme dať zaočkovaným slobodu, ale citlivo, aby sme nepoškodzovali práva," uviedol. (tasr)

16:00 Za rekordným počtom sobotných (6. 11.) hospitalizácií na úrovni 454 pacientov s ochorením COVID-19 je chybné hlásenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky. Priznala to samotná nemocnica, ktorá podľa dostupných štatistík v sobotu oznámila nárast obsadených lôžok s pacientmi s ochorením COVID-19 na 468, deň predtým mala pritom obsadených len 18 lôžok.

15:00 Ukrajina za piatok zaznamenala 25.063 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 793 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.

12:30 Počet ľudí v Grécku, ktorí dostali prvú dávku vakcíny proti koronavírusu, sa tento týždeň v porovnaní s minulým takmer zdvojnásobil po tom, ako vláda schválila prísnejšie opatrenia pre nezaočkovaných obyvateľov. (tasr)

11:30 V Rakúsku zaznamenali v sobotu 9 943 nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín. Je to zatiaľ najvyšší počet príadov nákazy za jeden deň od začiatku pandémie. (tasr)

10:30 V nemocniciach je hospitalizovaných 2505 pacientov, u všetkých je potvrdené ochorenie. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 80,35 percenta ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 183 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 185 osôb. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 16.826 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (6. 11.) na Slovensku 5338 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 24 obetí. (tasr)

9:00 Pandemická situácia na Slovensku sa do Vianoc určite nezlepší. Skonštatoval to riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík s tým, že sa zhoršuje rýchlejšie, ako to pôvodne očakávali odborníci. (tasr)

8:00 V Českej republike odhalili testy počas soboty 5736 ľudí nakazených koronavírusom, čo je o 700 viac ako pred týždňom. Počet úmrtí v krajine súvisiacich s koronavírusom medzitým presiahol 31.000. (tasr)