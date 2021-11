AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 513 297 prípadov nákazy.

Za sobotu (6. 11.) pribudlo 5 338 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 13 205 (+24) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 249 882 316

Počet úmrtí: 5 054 727

Počet vyliečených: 226 229 674

10:30 V nemocniciach je hospitalizovaných 2505 pacientov, u všetkých je potvrdené ochorenie. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 80,35 percenta ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 183 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 185 osôb. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 16.826 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (6. 11.) na Slovensku 5338 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 24 obetí. (tasr)

9:00 Pandemická situácia na Slovensku sa do Vianoc určite nezlepší. Skonštatoval to riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík s tým, že sa zhoršuje rýchlejšie, ako to pôvodne očakávali odborníci. (tasr)

8:00 V Českej republike odhalili testy počas soboty 5736 ľudí nakazených koronavírusom, čo je o 700 viac ako pred týždňom. Počet úmrtí v krajine súvisiacich s koronavírusom medzitým presiahol 31.000. (tasr)