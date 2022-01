AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 929 541 prípadov nákazy

Za utorok (25. 1.) pribudlo 13 840 pozitívnych prípadov

Spolu máme 17 698 (+ 27) obetí

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 352 130 508

Počet úmrtí: 5 614 795

Počet vyliečených: 279 853 038

___________________________________________________________________________

10:30 Povinné očkovanie na ochorenie COVID-19 bude možné zaviesť vtedy, ak sa objaví nový koronavírusový variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc. Slovensko je momentálne v stúpajúcej vlne omikronu a očakáva sa, akým spôsobom sa prejaví v nemocniciach. Pred rokovaním vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Povinné očkovanie je podľa analýzy rezortov spravodlivosti a zdravotníctva na Slovensku možné zaviesť.

10:00 Prostredníctvom 32.328 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (25. 1.) na Slovensku 13.840 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 27 obetí. (tasr)

9:00 V uplynulých 24 hodinách potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 20.174 osobám, v súvislosti s ochorením COVID-19 v tomto čase zomrelo 69 pacientov. (tasr)

8:00 Sedemdňová incidencia – teda počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na 100.000 obyvateľov za týždeň – prekonala v Nemecku po prvý raz hranicu 900. Podľa agentúry DPA to vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) zo stredajšieho rána. (tasr)