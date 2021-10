AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 429 886 prípadov nákazy.

Za utorok (12. 10.) pribudlo 1 871 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 772 (+19) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 238 030 041

Počet úmrtí: 4 857 863

Počet vyliečených: 215 176 276

10:50 Rodičia žiakov budú naďalej dostávať samotesty, a to až do konca roka, tvrdí minister školstva Branislav Gröhling po dohode s hlavným hygienikom. O plošnom zatváraní škôl sa neuvažuje a nestane sa to ani v čiernych okresoch, dodal minister. (tasr)

10:00 Prostredníctvom 12.531 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (13. 10.) na Slovensku 1871 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 19 obetí. (tasr)

9:00 Holandská vláda sa pre výrazný nárast prípadov nákazy koronavírusom, ku ktorému došlo za posledný týždeň, obáva blížiacej sa novej vlny ochorenia COVID-19. V Holandsku aktuálne evidujú o 62 percent viac nakazených než minulý týždeň. (tasr)

8:00 V uplynulých 24 hodinách pribudlo v Maďarsku 1141 nakazených novým druhom koronavírusu, o 327 viac než predchádzajúci deň. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 11 pacientov, o jedného viac než v stredu. (tasr)