Situácia sa stále nezlepšuje a pohybujeme sa blízko pri 4 tisíc hospitalizáciách. Poslanci už definitívne rozhodli o predĺžení núdzového stavu, ktorý potrvá do 19. marca. Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 306 268 prípadov nákazy



Za piatok (26. 2.) pribudlo 2 848 pozitívne testovaných PCR testami

Spolu máme 7 075(+109) obetí



AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 114 058 374



Počet vyliečených: 89 609 508



Počet úmrtí: 2 531 004



_____________________________________________________________________________________

11:05 Tretia vlna pandémie nového druhu koronavírusu sa v Maďarsku vyostruje, na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených už 482 covidových pacientov. (tasr)

10:39 V Česku pribudlo v piatok 14.676 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čo je o takmer 3400 viac ako pred týždňom. Počet úmrtí pacientov s ochorením COVID-19 v krajine súčasne prekročil 20.000, informoval v sobotu ráno spravodajský server TN.cz.

10:25 Americká Snemovňa reprezentantov prijala v noci na sobotu návrh zákona o pandemickej pomoci za 1,9 bilióna dolárov (1,6 bilióna eur). Balík stimulačných opatrení presadzovaných prezidentom Joeom Bidenom a jeho demokratmi teraz putuje do Senátu. (tasr)

10:00 Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili v piatok (26. 2.) na Slovensku 2848 pozitívnych na ochorenie COVID-19, vykonali 15.731 testov. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 109. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.



9:35 Kvalita dištančného vzdelávania sa zvýšila, no stále je čo zlepšovať. Vyplýva to z prieskumu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, do ktorého sa zapojili študenti, ale aj pedagógovia. (tasr)

9:00 Na očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca sa môžu už prihlásiť okrem učiteľov aj predavači, sprievodcovia a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave, vodiči hromadnej dopravy, taxikári, kontrolóri mestskej hromadnej dopravy a palubný personál lietadla. (tasr)

8:35 V piatich zo siedmich okresných miest Trnavského kraja zriaďujú samosprávy počas tohto víkendu odberové miesta na plošné testovanie antigénovými testami na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19. Mesto Galanta napriek zaradeniu medzi čierne regióny testovanie neorganizuje, rovnako ako červená Skalica. Hlohovec upozornil, že v réžii samosprávy sa koná skríning poslednýkrát. (tasr)

8:00 Americká komisia zdravotníckych expertov odporučila v piatok schválenie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J). Po definitívnom súhlase regulačného úradu pôjde o tretiu očkovaciu látku schválenú na núdzové použitie v USA, ktoré sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou sveta. (tasr)

7:20 Ekvádorský minister zdravotníctva Juan Carlos Zevallos odstúpil v piatok zo svojej funkcie. Minister rezignoval pre škandál súvisiaci s neoprávneným prednostným očkovaním niektorých občanov proti ochoreniu COVID-19. (tasr)

7:05 Americký prezident Joe Biden absolvuje 1. marca svoju druhú "virtuálnu" schôdzku so zahraničným lídrom, tentoraz so svojím mexickým náprotivkom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom, oznámila v piatok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. (tasr)

Joe Biden Zdroj: TASR/AP

7:00 Česká vláda vyhlásila v piatok v krajine nový núdzový stav, ktorý bude platiť od 27. februára do 28. marca. Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu pristúpila vláda premiéra Andreja Babiša k prísnejším opatreniam, ktoré začnú platiť od pondelka 1. marca. (tasr)

6:30 Grécki predstavitelia v piatok pre pandémiu nového koronavírusu predĺžili lockdown v metropole Atény a ďalších priľahlých oblastiach do 8. marca. Dôvodom je, že počet nakazených je stále vysoký. (tasr)