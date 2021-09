AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 406 760 prípadov nákazy.

Za štvrtok (23. 9.) pribudlo 829 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 594 (+2) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 231,023,709

Počet úmrtí: 4,735,451

Počet vyliečených: 205 545 132

10:00 Aktuálna situácia:

vykonalo sa 8 010 PCR testov, pozitívych bolo 829

pribudli 2 obete

hospitalizovaných je 496 (+54) chorých,

na JIS je 44 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 35 osoby

zaočkovali 2 432 830 ľudí ( + 3 009)

9:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila v piatok syntetické liečivo s obsahom protilátok proti koronavírusu pre infikovaných rizikových pacientov. Ako píše agentúra DPA, je to po prvý raz, čo WHO schválila nejaké liečivo na prevenciu proti ťažkému priebehu ochorenia COVID-19 pre ohrozených pacientov.

8:00 Dvanásťročný Holanďan má napriek nesúhlasu svojho otca právo dostať vakcínu proti koronavírusu, aby mohol navštíviť svoju zomierajúcu starú matku, rozhodol holandský súd. Ide o jeden z prvých prípadov tohto druhu.

Deti vo veku od 12 do 17 rokov sa v Holandsku môžu rozhodnúť, či sa dajú očkovať, potrebujú však k tomu povolenie od oboch rodičov, pripomína AFP. V tomto prípade sú rodičia chlapca rozvedení a jeho matka s očkovaním súhlasila.

