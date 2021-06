Pomaly, ale isto sa na Slovensku vraciame "do normálu". Väčšina okresov je už žltá alebo oranžová, okresy Šaľa a Turčianske Teplice sú dokonca už v zelenej farbe. Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 390 809 prípadov nákazy.

Za štvrtok (10. 6.) pribudlo 84 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 12 433 (+ 0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 175,241,255

Počet úmrtí: 3,778,740

Počet vyliečených: 156 605 997

Nová mapa okresov od 7.6.2021 Zdroj: MZ SR

______________________________________________________________________________

11:30 Ľudia, ktorí prekonali nový koronavírus, by mali získať nepretržite platné potvrdenie o získaní imunity, ako je to v prípade zaočkovaných jedincov. Požaduje to vo svojom stanovisku mimoparlamentná strana SNS. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o zmene neuvažuje, zdôrazňuje, že ide o odbornú otázku.

10:00 Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok oznámil, že Spojené kráľovstvo daruje chudobnejším krajinám viac ako 100 miliónov dávok nadbytočných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.

9:00 Prostredníctvom 4302 vykonaných RT-PCR testov odhalili vo štvrtok (10. 6.) na Slovensku 84 prípadov nového koronavírusu. Nepribudla žiadna obeť.

8:00 V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k štvrtku (10. 6.) eviduje 5795 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 447 závažných, čo predstavuje 7,7 percenta hlásení. Na svojej stránke to uviedol ŠÚKL.