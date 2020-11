Uplynulý víkend na Slovensku prebehlo plošné testovanie na COVID-9. Vláda by dnes mala oznámiť celkové výsledky. Čo bude však ďalej? Čaká nás druhé kolo? Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje doma i vo svete vám prinášame ONLINE .

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 63 556 prípadov nákazy.

- Za pondelok 2.11 pribudlo 1727 nakazených novým koronavírusom.

- Spolu máme 219 obetí a 13 012 vyliečených (+ 214).

SITUÁCIA VO SVETE

- Počet nakazených: 47,854,042

- Počet vyliečených: 34,357,609

- Počet úmrtí: 1,220,535

____________________________________________________________

7:50 Brazílske mesto Rio de Janeiro znovu otvorilo pláže a pokračuje aj v rušení iných obmedzení zameraných na zastavenie šírenia koronavírusu. Miestni obyvatelia si môžu teraz prenajať plážové kreslá a slnečníky, na pláži sa môžu stavať aj predajné stánky a predavači môžu ponúkať alkoholické nápoje, hoci stále treba dodržiavať bezpečné odstupy. (tasr)

7:20 Pilotný projekt antigénového testovania by sa mohol začať v pondelok (9. 11.) na ukrajinskej hranici. Testovať by mala súkromná spoločnosť. Po utorkovom rokovaní expertnej pracovnej skupiny to pre médiá uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.

Na ostatných hraniciach je podľa Klusa testovanie zrealizovateľné až po 15. novembri. Dôvodom je dostupnosť personálnych kapacít, ako sú policajti, vojaci či zdravotníci. Otvorených by mohlo byť približne 37 hraničných priechodov. (tasr)

7:00 Počas tohto víkendového plošného testovania na nový koronavírus by malo byť k dispozícii predbežne 2993 odberných tímov a približne 3000 odberných miest. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). (tasr)

6:30 Ministerstvo obrany zatiaľ neuviedlo, aké sú náklady na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Konkrétne neodpovedalo ani na otázky TASR o odhadoch výdavkov za pilotnú fázu a prvé kolo testovania. "Všetky náklady, ktoré sú spojené s operáciou Spoločná zodpovednosť, budú známe až po jej ukončení," uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. (tasr)

6:00 V Českej republike počas utorka zaznamenali 12.088 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2. Plošné testovanie populácie na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v Českej republike sa zrejme neuskutoční, uviedli Novinky.cz s odvolaním sa na vyjadrenia epidemiológa Romana Chlíbeka, ktorý je vedúci epidemiologickej skupiny pri ministerstve zdravotníctva. "Podľa posledných diskusií sa od toho upustilo a zavádza sa efektívnejšie cielené testovanie," povedal Chlíbek. Vláda bude plošne testovať len v domovoch seniorov a domovoch sociálnych služieb. (tasr)