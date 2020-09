To, na čo sa dlho čakalo, sa stáva realitou. V prípade prípravy vraždy bývalej spolumajiteľky TV Markíza Sylvie Volzovej dnes vypovedá Marian Kočner, ktorého nedávno Špecializovaný trestný súd oslobodil v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka. Podľa obžaloby stojí za prípravou Volzovej vraždy obžalovaný Pavol Rusko.

9:34 - Ruskov obhajca Marek Para namietal spôsob výsluchu zo strany prokurátorky. Tá chcela dokázať rozpory medzi výpoveďou svedkyne pred vyšetrovateľmi a na súde. Sudca námietku prijal.

9:32 – Svetlá sa nevie vyjadriť ku kauze Gamatex, lebo v tom čase už v Markíze nepracovala. V Markíze bola zamestnaná od roku 1995 do augusta 1998.

9:27 – „Neviem o žiadnych konfliktoch medzi nimi, iba také maličkosti, napríklad keď neprišla na poradu,“ povedala Svetlá. Tá tvrdí, že si nepamätá, že by sa Rusko v roku 1997 bál o svoj život. „Bavili sme sa iba pracovne,“ dodala svedkyňa. O Volzovej takéto poznatky nemá vôbec, lebo s ňou nebola v žiadnom kontakte. O Ruskovej možnej obave hovorila preto, že Rusko na súde tvrdil, že za Černákom nešiel preto, aby si objednal vraždu Volzovej, ale aby sa presvedčil, či sa niekto nepokúša zlikvidovať jeho.

9:25 - Ako prvá ide vypovedať Andrea Svetlá, ktorá pôsobila v Markíze ako vedúca sekretariátu. Na úvod povedala, že Ruska poznala, ale Volzovú nie.

9:19 - „Súd vykoná dnešné pojednávanie bez Ruska, Lališa a Kaštana,“ skonštatoval predseda senátu. Sudca zároveň prezradil poradie dnešných svedkov. Kočner bude na rade druhý.

9:12 – Pojednávanie začalo.

9:11 – Lališa a Kaštana eskorta nepriviedla. Pravdepodobne sa dnes pojednávania nezúčastnia.

9:09 – Eskorta priviedla Mikuláša Černáka. Ten senátu súdu úctivo povedal: „Dobrý deň.“

Súdne pojednávanie v Justičnom paláci s Pavlom Ruskom, Mikulášom Černákom, Róbertom Lališom a Milošom Kaštanom vo veci objenávky vraždy Silvie Volzovej. Na fotke Mikuláš Černák. Zdroj: MATEJ JANKOVIČ

9:07 – Už teraz je ale zrejmé, že Pavol Rusko sa dnes na súde neobjaví. Nie je stíhaný väzobne a do Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody za Justičným palácom v Bratislave, kde sa dnes pojednáva, sa nedostavil.

9:05 – Pojednávanie ešte nezačalo. Čaká sa na príchod obžalovaných.

8:45 - Spolu s ním je z účasti na príprave vraždy obžalovaný niekdajší boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák a jeho vtedajšia pravá ruka Miloš Kaštan. Posledným obžalovaným v tomto skutku je šéf zločineckej skupiny sýkorovci Róbert "Kýbel" Lališ.

Rusko si mal podľa obžaloby objednať u Černáka vraždu Volzovej. Keďže bossova skupina bola z Banskej Bystrice a Volzová žila v Bratislave, Černák si mal najať člena skupiny bratislavských "sýkoriek" Róberta Lališa, aby potenciálnu obeť sledovala ich skupina. Černák sa 19. decembra 1997 prihlásil sám na polícii kvôli inej veci a vďaka tomu sa údajná vražda vraj neuskutočnila. „Prijali sme objednávku vašej vraždy. Ospravedlňujem sa vám za to,“ povedal na súde Černák Volzovej.

Pred senátom Okresného súdu Bratislava II (OS) pokračoval po takmer štvormesačnej prestávke s bývalým riaditeľom televízie Markíza a exministrom hospodárstva Pavlom Ruskom, ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie-Klaus Volzovej. Zdroj: Jaroslav Novák

Čo s tým má Kočner? Rusko sa mal ešte pred vznikom TV Markíza dohodnúť s majiteľom ESPE štúdia Silošom Pohankom na tom, že ten mu pomôže vybaviť televíznu licenciu a on mu za to dá podieľ v Markíze (alebo finančnú satisfakciu). Pohanka neskôr preniesol pohľadávku vo výške 80 miliónov korún (2,7 milióna eur) na spoločnosť Gamatex, ktorú vlastnil Kočner so Štefanom Aghom.

(Poznámka: V rozhovore s Černákom sa dozviete informáciu o údajnej zmene Kaštanovej výpovede v tejto veci. Rusko tvrdí, že Kaštan výpoveď zmenil a Černák, že o ničom takom nevie. My máme v redakcii dokument, ktorý potvrdzuje Ruskove slová).

Keď si v auguste 1998 firma Gamatex uplatňovala pohľadávku voči Markíze, Rusko ju spochybňoval a odmietol, ale Volzová ju potvrdila. Napokon sa Gamatex zmocnil Markízy a Kočner v nej bol väčšinovým vlastníkom. Spor trval až do roku 2000, keď spriaznená Ruskova firma A.D.A.M. kúpila spoločnosť Gamatex, čím sa Markíza opäť dostala do jeho rúk.

Podľa Kočnera a Ruska obaja podpísali pri kúpe Gamatexu zmenky TV Markíza, za ktoré ručí v prípade Ruskovej nesolventnosti televízia. Rusko už dlhé roky Markízu nevlastní, a preto chcel Kočner penieze od televízie. S informáciou však prišli len v roku 2016. Súd ich uznal začiatkom tohto roka za vinných z falšovania zmeniek a odsúdil na 19 rokov nepodmienečne. Obaja, ako aj prokurátor sa voči rozsudku odvolali. Pojednávanie sa začína o 9.00.

