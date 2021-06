Slovensko sa vo februári 2018 zobudilo do desivého rána. Na svetlo sveta vyplávala informácia o vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Mali iba pár týždňov pred svadbou, keď ich životy ukončil už odsúdený Miroslav Marček, ktorý sa ku skutku priznal. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ale rozhodol, že obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová sú nevinní, voči čomu sa odvolal prokurátor. Dnes o jeho odvolaní rozhoduje Najvyšší súd.

9.15 - „Prosím, dajte dole tie putá z nôh Szabóa aj Kočnera,“ povedal sudca s tým, že pojednávanie môže trvať niekoľko hodín a obžalovaní by sa necítili najlepšie.

9.11 - Sudca zisťuje kto z procesných strán sa pojednávania zúčastnil. Na prvý pohľad je zrejmé, že Zsuzsová nevyužila možnosť výletu z poza mreží a účasť na pojednávaní odmietla.

9.10 - Pojednávanie začalo.

Verejné zasadnutie Najvyššieho súdu SR vo veci odvolania voči rozsudku v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na snímke je obžalovaný Marián Kočner. Zdroj: MATEJ KALINA

9.00 - Tak ako sa očakávalo, zo strany verejnosti je o pojednávanie je obrovský záujem. Pojednávacia miestnosť je zaplnená takmer do posledného možného voľného miesta. Zhruba ďalšie dve desiatky novinárov museli miestnosť opustiť. Všetci zúčastnení boli poučení aj tým, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a pili (boli by bez respirátora) iba v prípade, ak je to nevyhnutné.

8:30 - Vyšetrovatelia dospeli k názoru, že Kuciakovu likvidáciu, pri ktorej bola zavraždená aj jeho snúbenica, si objednal Kočner. ŠTS ale 3. septembra 2020 rozhodol, že na odsúdenie obžalovaného Kočnera a údajnej spolupáchateľky Aleny Zsuzsovej nie je dostatok dôkazov. „Objednávatelia vraždy ostávajú zatiaľ nepotrestaní. Som presvedčený o tom, že obžaloba poskytla sieť nepriamych dôkazov, ktorá postačovala na rozhodnutie o vine,“ povedal po rozsudku ŠTS vtedajší právny zástupca rodiny Kuciakovcov a dnes špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Dozorujúci prokurátor prípadu Vladimír Turan podal voči rozsudku odvolanie, o ktorom dnes rozhodne Najvyšší súd. Prokurátor ku svojmu návrhu pripojil hneď jedenásť nových dôkazov. Medzi najzávažnejšie má patriť znalecký posudok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zanalyzovala inotajové správy medzi Kočnerom a Zsuzsovou cez aplikáciu Threema. „Nový dôkaz preukazuje dôvodnosť podania obžaloby na Mariana K. a Alenu Zs. Svojím obsahom potvrdzuje výpoveď svedka Zoltána Andruskóa a absolútne preukazuje dôvodnosť podania obžaloby aj na pána Mariana K., a aj na pani Alenu Zs.,“ povedal Roman Kvasnica, splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej.

Ďalšími navrhnutými dôkazmi sú: Rozhovor o „pasení oviec", čiže o vydieraní vplyvných ľudí cez erotickú komunikáciu, vypočutie ďalších svedkov na čele s Norbertom Bödörom, USB kľúč z Kočnerovho domu, prehodnotenie nekonzistentnosti Zsuzsovej výpovedí, obžalovanej tep deň po vražde pri telefonáte s už odsúdeným z účasti na vražde Zoltánom Andruskóom, dáta Kočnera a Zsuzsovej aktivít na internete, zdokumentovanie pohybu oboch oslobodených deň po vražde, Kočnerove telefonáty z väzby so svedkom Petrom Tóthom, dôkladnejšia analýza dosahu BTS staníc a komunikácia Zsuzsovej s dcérou a jej triednou učiteľkou, ktorá má dokázať, že Zsuzsová po vražde rýchlo a nečakane zmenila denný plán.

Z vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) je už na 25 rokov odsúdený Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že snúbencov zastrelil. Z účasti na vražde je na 15 rokov odsúdený aj Zoltán Andruskó, ktorý od svojho zadržania z 27. septembra 2018 spolupracoval s políciou. Andruskó mal byť podľa vyšetrovateľov sprostredkovateľ vraždy medzi Zsuzsovou a Marčekom s Tomášom Szabóom. Ten dostal od ŠTS 25 rokov, no proti rozsudku sa odvolal. O jeho odvolaní, rovnako o tom prokurátorovom dnes rozhodne Najvyšší súd. Ten môže rozsudky potvrdiť, alebo prípad vrátiť na ŠTS.

Pojednávanie začína o 9.00. Správu budeme aktualizovať.