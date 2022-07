Kočner si mal cez svojho kamaráta a bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Tótha zriadiť sledovacie komando, ktoré monitorovalo pohyb a zvyky Kuciaka, ako aj ďalších osôb. Členom komanda bol aj vtedajší policajt Štefan Mlynarčík. Pred súdom sa už v minulosti priznal, že na sledovaní sa zúčastňoval, no vraj si myslel, že pracuje pre SIS.

To by samo o sebe nemuselo nič znamenať, keby sa fotky zo sledovania neobjavili na Kočnerovom USB kľúči. No a tie isté fotky na súde opoznal Zoltán Andruskó, ktorý sa priznal k sprostredkovaniu vraždy. Snímky opoznal aj Miroslav Marček, ktorý priznal vinu v tom, že snúbencov zastrelil práve on. K Andruskóovi sa mali fotky dostať od Zsuzsovej a on ich následne posunul Marčekovi.

Prípad Kuciak je spojený do jedného procesu s kauzou objednávky vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Popravu všetkých si mal totiž objednať práve Kočner. Keď nevyšla likvidácia Žilinku s Lipšicom, tak sa mali vrahovia sústrediť na Kuciaka a po jeho vražde na Šufliarskeho.

