9:48 - O deň neskôr, teda 23. februára sa mal podľa mobilných dát Andruskó stretnúť so Szabóom.

9:45 - Odborník tiež tvrdí, že 22. februára sa Zsuzsová aj Andruskó pohybovali do večerných hodín v Komárne. Mikulaj si ale dáva pozor na to, aby povedal, že sa stretli. On totiž môže povedať len to, kde sa nachádzali mobilné zariadenia obžalovaných.

9:40 - Zsuzsová sa potom podľa Mikulaja mala presunúť do Bratislavy. Jej mobil sa ocitol aj pri nákupnom cente Aupark. Približne v tom čase sa v Bratislave pohyboval aj Kočner, BTS ho zachytilo na Vajanského nábreží. Odborník tvrdí: „Zhruba dve hodiny ostávajú na týchto miestach.“

9:36 – Mikulaj potvrdil, že Zsuzsová a Andruskó boli v tom istom čase v Komárne! Podľa BTS, teda záznamov telekomunikačných staníc, bola 22. februára 2018 Zsuzsová 8:02 v Komárne. Onedlho nato (8:18) bol pár stoviek metrov odtiaľ aj Andruskó. Čiže sa mohli stretnúť v ten deň po prvýkrát a povedať si, čo sa deň pred tým stalo. 21. februára boli snúbenci zavraždení.

Obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó sa pred pojednávaním radia so svojimi obhajcami. Zdroj: Karol Farkaš

9:30 – Mikulaj ide vysvetliť, kedy a ako sa obžalovaní mali od 22. februára 2018 do 25. februára 2018 stretnúť. Ide teda o prvé štyri dni po vražde snúbencov.

9:27 - Na začiatku výpovede číta prokurátor formálne veci. Všetci traja obžalovaní sa zatiaľ pozerajú do svojich poznámok.

9:17 - Ako prvý ide vypovedať kriminalista z odboru informačných technológií Dušan Mikulaj. Ten si pred senát súdu sadol už po niekoľkýkrát. Naposledy povedal, že so správami medzi obžalovanými nemohlo byť manipulované.

9:12 – Dnes sa rodiny zavraždenej dvojice zúčastnili v hojnom počte. Do pojednávacej miestnosti si okrem rodičov Jána Kuciaka a maminy Martiny Kušnírovej Zlatici, sadli aj obaja súrodenci novinára Mária a Jozef, a tiež Martinin brat Lukáš so svojou manželkou Katarínou Kušnírovou.

Rodina zavraždených snúbencov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vpredu vidieť Kušnírovcov a vzadu Kuciakovcov. Zdroj: Karol Farkaš

9:04 - Pojednávanie začalo.

8:55 - Eskorta priviedla do pojednávacej miestnosti všetkých troch obžalovaných: Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú a Tomáša Szabóa.

8:45 - Andruskó na poslednom pojednávaní povedal, že nitriansky oligarcha Norbert Bödör zháňal cez podnikateľa Dušana Kracinu "bieleho koňa", ktorý vraždu zoberie na seba. Biely kôň vraj už bol aj nájdený, pochádzal z Maďarska a za to, že to celé zoberie na seba, mal dostať milión eur. „Dva týždne, alebo desať dní pred mojim zadržaním, bol za mnou Dušan Kracina. Na Bödörov pokyn hľadal bieleho koňa z Maďarska, ktorý by vraždu bral na seba,“ tvrdil Andruskó. Údajne to celé organizoval Kočner.

Už právoplatne odsúdený Andruskó dokonca tvrdil, že chceli vraždu presmerovať na stopu kontroverzného archeologického výskumu. „Chceli to narafičiť tak, že Zlatica Kušnírová vydierala podnikateľov na východe Slovenska, že budúceho zaťa má novinára a ten to dá zverejniť. Chceli to spraviť tak, aby si celý svet myslel, že Kušnírová môže za vraždu svojich detí,“ povedal odsúdený, s tým, že Zlatica Kušnírová si mala dokonca pýtať podľa vymysleného scenára 300-tisíc eur. Martina Kušnírová bola archeologička a na inkriminovanom výskume pracovala.

Odsúdený Zoltán Andruskó počas hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Matiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 20. júla 2020. Zdroj: Jaroslav Novák

V závere pondelkového pojednávania sa procesné strany rozhodli, že navrhnú ďalšie dôkazy. Obhajoba navrhla vypočuť Dušana Kracinu a jeho nevlastného otca Borisa Gatiala. Okrem toho obhajca obžalovanej Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry trvá na dôkaze, ktorým sú obsahové analýzy z Europolu. Právny zástupca Zlatici Kušnírovej Roman Kvasnica chce, aby sa použila na súde ako dôkaz komunikácia Kočnera s Petrom Tóthom. Tiež Zsuzsovej komunikáciu s jej dcérou 21. februára 2018 a Kočnera s Konôpkom. Kočner sa na to ozval: „Ak tu bude ako dôkaz čítaná komunikácia medzi mnou a Tóthom, tak musí byť aj medzi mojou dcérou a Miriam Hatinovou.“ Tá bola Kočnerovou bývalou priateľkou.

V prípade smrti snúbencov je Marian Kočner obžalovaný z objednávky Kuciakovej vraždy a Alena Zsuzsová mala úlohu jej realizáciu zadať Zoltánovi Andruskóovi. Ten mal dať vraždu vykonať Miroslavovi Marčekovi a Tomášovi Szabóovi, ktorý mal Marčeka na miesto činu priviezť. Kočnerovi, Zsuzsovej a Szabóovi hrozí 25 rokov nepodmienečne alebo doživotný trest. Andruskó je odsúdený iba na 15 rokov pre spoluprácu s políciou. Marček, ktorý sa priznal aj k vražde podnikateľa Petra Molnára, je zatiaľ neprávoplatne odsúdený na 23 rokov.

Pojednávanie začína o 9:00.

