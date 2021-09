AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 398 278 prípadov nákazy.

Za sobotu(11. 9) pribudlo 412 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 558 (+0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 224 676 338

Počet úmrtí: 4 631 266

Počet vyliečených: 201 228 051

7:00 Trvanie izolácie osoby pozitívne testovanej na nový koronavírus sa od pondelka skracuje na desať dní, a to v prípade, ak sa u nej neobjavili za posledné tri dni príznaky ochorenia. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Doba karantény sa skracuje aj ľuďom, ktorí s takouto osobou prišli do kontaktu. Nemôžu mať príznaky ochorenia a na piaty deň musia podstúpiť RT-PCR test s negatívnym výsledkom. V tomto prípade sa im izolácia skončí po uplynutí siedmich dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. (tasr)

6:30 Od pondelka je podľa COVID automatu v prvom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá červenej farbe, ďalších deväť okresov. Ide o okresy Bytča, Košice I.-IV., Krupina, Poprad, Skalica a Trenčín. Okres Rožňava je v červenej fáze už od štvrtka (9. 9.). V stupni ostražitosti je 47 okresov, zvyšok je v stupni monitoringu. (tasr)

6:00 Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v nedeľu večer oznámil, že plánuje v krajine zaviesť očkovacie preukazy. Po pomalom obstarávaní vakcín a oneskorenom spustení vakcinácie krajina podľa prezidenta zápasí s nízkou ochotou dať sa zaočkovať. Tento trend je výrazný najmä medzi mužmi všetkých vekových kategórií. (tasr)