14.00 - Kuciak veril v spravodlivosť, odhaľoval nelegálne praktiky oligarchov a plánoval šťastný život so snúbenicou, s ktorou plánovali tri deti. Novinárova práca sa ale žiaľ, stala pre snúbencov osudnou. Najatý vrah Miroslav Marček ich zastrelil v ich dome vo Veľkej Mači. Spolu so svojim bratrancom Tomášom Szabóom, ktorý ho na miesto činu priviezol, sú odsúdení na 25 rokov nepodmienečne. Sprostredkovateľ a kľúčový svedok Zoltán Andruskó vyfasoval 15 rokov natvrdo.

„Kuciak v roku 2017 spustil doslova smršť článkov odhaľujúcich podozrenia z trestnej činnosti Kočnera,“ povedal v záverečnej reči prokurátor Daniel Mikuláš. Práve Kočner si mal Kuciakovu vraždu objednať kvôli tomu, že mu investigatívna práca novinára kazila podozrivý biznis. Obžalovaný si mal cez Zsuzsovú objednať aj vraždu prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Preto sú oba prípady spojené do jedného procesu.

„To, čo sme my naučili naše deti, sa nedá získať ani od krstného otca (Zsuzsová prezentovala Kočnera ako krstného otca svojej dcéry), ani od kopy špinavých peňazí. Viem, že vám to, čo my zažívame, nehovorí nič, lebo zjavne u vás zvíťazí láska k moci a peniazom,“ povedala obžalovaným matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová. Pridal sa k nej aj otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak: „V tomto prípade, keď o sebe hovorí ako o krstnom otcovi, tak to znie ozaj mafiánsky.“

Priebeh prípadu:

21. februára 2018 - Vražda Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) v ich dome vo Veľkej Mači

25. februára 2018 - Na podnet rodičov snúbencov, ktorým sa ich deti neozývali niekoľko dní, prišla o 22.30 polícia do domu, kde našli dve mŕtve telá

27. septembra 2018 - Polícia zadržala a obvinila Andruskóa, Marčeka, Szabóa. Andruskó začal hneď o začiatku "spievať"

28. septembra 2018 - Vyšetrovatelia si prišli po Zsuzsovú, ktorú tiež obvinili

22. októbra 2018 - Kočnerov kamarát a expríslušník SIS Peter Tóth sa polícii priznal, že sa pre Kočnera podieľal na sledovaní Kuciaka

14. marec 2019 - Kočner bol obvinený z objednávky vraždy Kuciaka

21. októbra 2019 - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Kočnera, Zsuzsovú, Marčeka a Szabóa. Andruskó bol vyčlenený na samostatné konanie

28. októbra 2019 - Súd v kauze zmenky uznal správy z aplikácie Threema sa dôkaz, čo bolo veľmi dôležité aj pre prípad dvojnásobnej vraždy

19. decembra 2019 - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) prijal na predbežnom prejednaní obžalobu Kočnera, Zsuzsovej, Marčeka a Szabóa

30. decembra 2019 - ŠTS prijal dohodu Andruskóa a prokurátora. Andruskó tak bol odsúdený na 15 rokov nepodmienečne

13. januára 2020 - Na ŠTS začalo prvé pojednávanie

3. septembra 2020 - ŠTS odsúdil Szabóa na 25 rokov, Marčeka (k vražde sa priznal) na 23 rokov a Kočnera so Zsuzsovou oslobodil

2. decembra 2020 - Najvyšší súd (NS) rozhodol, že Marček si odsedí až 25 rokov

15. júna 2021 - NS zrušil rozsudok ŠTS a prípad im vrátil na opätovné prejednanie

28. februára 2022 - Na ŠTS začalo druhé kolo pojednávaní, tentokrát v spojené s prípadom prípravy likvidácie prokurátorov

9. mája 2023 - Prokurátor v záverečnej reči navrhol Kočnerovi a Zsuzsovej doživotie. Dušanovi Kracinovi a Darkovi Dragićovi, ktorí sa mali podieľať na príprave vrážd prokurátorov navrhol 25, resp. 17 rokov nepodmienečne.

12. mája 2023 - Kočner a Zsuzsová v záverečnej reči povedali, že sa cítia nevinní

19. mája 2023 - ŠTS vynesie po 15.00 rozsudok

Ocenenia Jána Kuciaka: 2018 - Cena Hanno R. Ellenbogenovej, 2018 - Špeciálna cena Novinárskej ceny 2017 a Fondu investigatívnej žurnalistiky in memoriam, 218 - Zlatá Viktória v kategórii sloboda tlače in memoriam od Zväzu nemeckých vydavateľov periodickej tlače, 2018 - Biela vrana in memoriam, 2018 - Pamätná plaketa Žilinského samosprávneho kraja in memoriam: Za odvahu, statočnosť a čestnosť pri svojej novinárskej práci, 2019 - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam „za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti žurnalistiky“, prepožičaný prezidentom Andrejom Kiskom, 2022 - Štátna cena Alexandra Dubčeka in memoriam.

