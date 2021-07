10.10 - Sudkyňa vyhlásila krátku prestávku.

10.09 - Obžaloba stojí podľa ďalšieho Kováčikovho obhajcu predovšetkým na výpovediach spolupracujúcich osôb Zemana, Makóa a Böhma, kde prokuratúra vraj v rozpore so skutočnosťami, ktoré sú údajne preukázané tvrdí, že tieto výpovede boli získané zákonným spôsobom. „A to bez toho, že by sa svedkovia mohli na obsahoch výpovedí dohodnúť z dôvodu, že mali byť v čas výpovedí vo väzbe. Zdôrazňujem, že svedkovia Böhm a Makó boli pôvodne v procesnom postavení obvinených a mali teda právo nazerať do spisu a oboznamovať sa s jeho obsahom a teda nie je možné tvrdiť, že sa nemohli oboznámiť s výpoveďami iných vypočutých osôb, konkrétne s výpoveďou svedka Zemana, pričom Makó sa mohol oboznámiť aj s výpoveďou Böhma,“ tvrdí obhajca.

9.53 – Magál žiada aby bola obžaloba vzatá späť. Poukazuje pri tom na to, že niektorí členovia údajnej skupiny ešte nie sú za mrežami, alebo aj na správu SIS, ktorá naznačovala boj medzi bezpečnostnými zložkami. Vraj na to mohol Kováčik doplatiť.

9.42 - Nie sme na sympóziu! Kováčikov obhajca Erik Magál požaduje, aby boli z miestnosti vylúčení svedkovia pokiaľ prednesie svoju reč k obžalobe. Sudkyňa najskôr nerozumela dôvodom, prečo to obhajca požaduje. Nakoniec ale požiadala svedkov, aby na krátky čas opustili pojednávaciu miestnosť. Magál sa vyjadril aj k tomu, ako sa všetci traja obhajcovia budú vyjadrovať k obžalobe. Na to mu ale Záleská povedala: „Prosím dohodnite si nejaký systém. Nie sme tu na nejakom sympóziu.“ Narážala tým pravdepodobne na to, aby sa trojica obhajcov Kováčika zbytočne neopakovala.

9.29 – Prokurátor v zrýchlenom tempe číta obžalobu. V tej frekvencii slov je občas počuť meno Kudlička.

9.25 – „Nemám záujem na uzavretie dohody o vine a treste,“ povedal prvé slová na súde Dušan Kováčik.

9.22 – Sudkyňa sa vyjadruje k návrhom Kováčika a jeho obhajcov. Záleská tvrdí, že dôkazy vyhodnotí a v priebehu hlavného pojednávania sa rozhodne, ako s nimi naloží. Sudkyňa ale nevyhovela zmene poradia svedkov: „Súd rošádu svedkov nepripustil.“ Kováčik chcel dokonca vylúčiť verejnosť. „Súd taký dôvod nevidí a nemá to oporu v zmysle zákona,“ povedala sudkyňa s tým, že ak vznikne taká situácia, že to bude potrebné, tak k tomu pristúpi.

9.11 – Samosudkyňa Pamela Záleská preveruje prítomnosť účastníkov konania. Okrem troch obhajcov Kováčika je v pojednávacej miestnosti aj prokurátor Michal Šúrek a obaja dnešní svedkovia: Matej Zeman a Viliam Ružička.

9.04 – Do pojednávacej miestnosti prišiel obžalovaný Dušan Kováčik. V rukách si niesol poriadnu hŕbu papierov a súdu chce dnes asi toho veľa povedať. Celkom zaujímavá bola aj jeho eskorta do areálu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Kvôli veľkého záujmu verejnosti sa pojednávanie presunulo z budovy ŠTS do vedľajšej Justičnej akadémie, kde je oveľa väčšia miestnosť. Eskorta ale čakala, pokiaľ im neotvoria bránu pri budove ŠTS. Po pár sekundách bola eskorta upozornená, že sa pojednáva vo vedľajšej budove.

8:30 - Kováčik bol známy aj ako "61:0", kvôli pomeru nepodaných a podaných žalôb v prípadoch, ktoré dozoroval. To sa zmenilo iba pár mesiacov pred jeho zadržaním, kedy podal žalobu v kauze Carlton. Špeciálnym prokurátorom bol pri tom od roku 2004!

NAKA Kováčika zadržala a obvinila ešte 22. októbra minulého roka. „Vyšetrovateľ obvinil Dušana K. zo zločinu prijímania úplatku a z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti,“ informovala vtedy polícia. Kováčik mal pri zásahu NAKA pri sebe 10-tisíc eur. Okrem neho v ten deň zadržali aj šéfa odboru zvláštnych policajných činností Norberta Paksiho. Ten sa ale priznal a začal spolupracovať s políciou. 5. mája sudca schválil jeho dohodu s prokurátorom o vine a treste, ktorá znie päť rokov nepodmienečne.

Bývalý špeciálny prokurátor bol v tomto prípade obvinený za spoluprácu so skupinou takáčovcov. Mal sa dokonca angažovať v prípade bosa skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku. Údajne zabezpečil, že dozorujúca prokurátorka nepodá sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu, ktorý pustil Kudličku na slobodu. Dohodu mal sprostredkovať exšéf daňových kriminalistov, teraz kajúcnik Ľudovít Makó. Úplatok mal byť 100-tisíc eur, ktorý si mali rozdeliť Kováčik s Makóom. Druhý menovaný sa mal podľa obvinenia podeliť o svoj podiel s bývalým SIS-károm Františkom Böhmom, ktorý medzi tým spáchal samovraždu.

NAKA 22. októbra 2020 zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zdroj: Karol Farkaš

Okrem pomoci Kudličkovi mal Kováčik podľa obžaloby mafiánom donášať a dokonca prezradiť takáčovcom aj meno tajného informátora z ich radov, ktorý donášal polícii. Makóovi vraj vyniesol dokumenty týkajúce sa vyšetrovania prípravy vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu. Práve kajúcnik Makó by mal byť jedným z hlavných svedkov obžaloby. Okrem neho by sa pred súd mala postaviť prokurátorka z prípadu Kudlička, Matej Zeman, ktorý mal prepustenie bosa takáčovcov vybavovať a niekoľko Kováčikových podriadených. Dušanovi Kováčikovi hrozí 5 až 12 rokov.

To ale nie je jediný skutok, za ktorý riešia bývalého špeciálneho prokurátora. 5. novembra 2020 ho polícia spolu s oligarchom Norbertom Bödörom, bývalým šéfom polície Tiborom Gašparom, exšéfom NAKA Petrom Hraškom, exšéfom protikorupčnej jednotky NAKA Róbertom Krajmerom a mnohými ďalšími obvinila v kauze Očistec. V tomto prípade je bývalý špeciálny prokurátor obvinený taktiež zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ale aj za zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Ďalšie obvinenie má Kováčik na krku z marca tohto roku. Podľa vyšetrovateľov mal zobrať úplatok vo výške 50-tisíc eur od podnikateľa Petra Košča.

Pojednávanie začne o 9.00. Správu budeme aktualizovať.