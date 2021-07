AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 392 537 prípadov nákazy.

Za stredu (28. 7.) pribudlo 49 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 536 (+ 2) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 196 192 677

Počet úmrtí: 4 197 030

Počet vyliečených: 177 831 313

_____________________________________________________________________________________

10:30 Aspoň jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa do utorka (27. 7.) na Slovensku zaočkovalo 53.312 mladých vo veku od 12 do 18 rokov. Vyplýva to z dát, ktoré poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Najviac zaočkovaných mladých pochádza z Bratislavského kraja, ide o 11.447 ľudí vo veku od 12 do 18 rokov. Naopak, najmenej je ich z Banskobystrického kraja, a to 3893.

10:00 Aktuálna situácia:

vykonalo sa 6 965 PCR testov, pozitívych bolo 49

pribudli 2 obete

hospitalizovaných je 83 chorých,

na JIS sú 4 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 3 osoby

zaočkovali 2 252 724 ľudí ( + 3 651)

9:00 Filipínsky prezident Rodrigo Duterte varoval obyvateľov Filipín, ktorí sa nechcú dať zaočkovať proti koronavírusu, že v rámci opatrení proti nákazlivejšiemu variantu delta im môže nariadiť zákaz vychádzania.

8:00 Srbskí zdravotnícki predstavitelia v stredu oficiálne odporučili tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu. Tamojší krízový tím navyše kritizoval skutočnosť, že prvú dávku vakcíny dostala zatiaľ len menej než polovica obyvateľstva krajiny. Informovala o tom agentúra HINA.

7:00 V austrálskom štáte Nový Južný Wales zaznamenali vo štvrtok 239 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie. Počet novoinfikovaných každým dňom stúpa aj napriek viac ako mesiac trvajúcemu lockdownu v hlavnom meste Sydney, informovala agentúra Reuters.

