Situácia s koronavírusom sa zhoršuje na celom svete, vrátane Slovenska. Od 1.septembra sa opäť zavádzajú niektoré prísne protiepidemilogické opatrenia. Ako to vyzerá vo svete aj na Slovensku, sledujeme ONLINE

ONLINE Deti sa dnes vracajú do škôl. POZRITE, dokedy budú musieť nosiť rúška!

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 3 989 prípadov nákazy koronavírusom.

V pondelok 31. 8. pribudlo 72 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Spolu máme na Slovensku 33 obetí koronavírusu, vyliečilo sa celkovo 2 478 (+101) občanov.

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 25,644,268

Počet vyliečených: 17,945,056

Počet úmrtí: 854,860

Od 1.spetembra platia nové opatrenia. Za ich nedodržiavanie hrozia mastné pokuty. Veľký prehľad nájdete TU >>>>

07:00 Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu v Brazílii sa za posledných 24 hodín zvýšil o 42.659. Brazília je po Spojených štátoch druhou najzasiahnutejšou krajinou sveta, pokiaľ ide o počet úmrtí na koronavírus.

06:30 Žiaci na školách budú musieť počas nasledujúcich dvoch týždňov nosiť rúška. Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Hygienici však doplnili, že ak tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie jednoznačne odporúčajú.

06:00 Zhruba 693.000 žiakov sa v stredu vráti do školských lavíc, pretože sa začína školský rok 2020/2021. Jeho začiatok bude poznačený koronakrízou, podobne ako to bolo v druhom polroku vlaňajšieho školského roka. Na školách budú platiť viaceré hygienické opatrenia. Návrat do škôl je povinný pre všetkých žiakov základných a stredných škôl.