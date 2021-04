Situácia sa pomaly zlepšuje, ak sa kvôli veľkonočným sviatkom čísla nezhoršia, mohlo by sa začať uvoľňovať. V niektorých krajinách Európy zúri tretia vlna. Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 366 894 prípadov nákazy.

Za utorok (6. 4.) pribudlo 1161 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 10 243 (+87) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 133,050,039

Počet úmrtí: 2,886,728

Počet vyliečených: 107,300,824

10:00 Aktuálne čísla:

vykonalo sa 11 881 PCR testov, pozitívnych bolo 1 576

pribudlo 79 úmrtí

počet hospitalizovaných klesol o 73 chorých na 2 822

na pľúcnu ventiláciu je napojených až 334

zaočkovaných je 795 683 ľudí

9:00 Už o desať dní by sme mali na covid semafore prejsť z čiernej fázy do bordovej. Išlo by tak o prvé väčšie uvoľnenie opatrení po vyše troch mesiacoch.

8:00 Nový Zéland pozastaví všetky cesty z Indie, pretože na svojich hraniciach zistil zvýšený výskyt COVID-19. Vo štvrtok to oznámila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. Dočasné zastavenie sa začne 11. apríla a zostane v platnosti do 28. apríla.

7:00 Viaceré krajiny v Európe sa rozhodli po záveroch Európskej agentúry pre lieky zmeniť očkovaciu politiku. Úpravy sa týkajú vakcíny AstraZeneca.



6:00 Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu znova vylúčil zavedenie prísnych obmedzení proti koronavírusu. Odborníci z úradu verejného zdravotníctva Fiocruz pritom varovali, že na spomalenie silnejúcej nákazy je "absolútne nutný" príkaz, aby sa ľudia zdržiavali doma, inak hrozí aj "kolaps" zdravotného systému v krajine.

