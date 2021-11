AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 621 423 prípadov nákazy.

Za pondelok (22. 11.) pribudlo 6 739 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 13 985(+ 66) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 257 053 759

Počet úmrtí: 5 158 017

Počet vyliečených: 232 099 750

___________________________________________________________________________

7:00 Rekord hlási aj Nemecko, pribudlo tam 66 884 nových prípadov koronavírusu. Sedemdňová incidencia po prvý raz presiahla hranicu 400 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Viaceré spolkové krajiny od dnes kvôli kritickej situácii sprísňujú opatrenia.

6:30 Laboratóriá v Česku v utorok odhalili 25 864 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to doteraz najvyšší denný prírastok od začiatku epidémie. Rekordné hodnoty dosahuje aj týždenná incidencia, vyplýva to z údajov na webe českého ministerstva zdravotníctva.

6:00 Nové opatrenia, ktoré majú pomôcť preťaženým nemocniciam a motivovať k očkovaniu proti COVID-19, má dnes prerokovať vláda. Avizovali to v utorok viacerí predstavitelia koalície s tým, že potvrdili predbežnú dohodu z koaličnej rady. Neprezradili však, či pôjde o tvrdý lockdown alebo iba sprísnenie súčasných opatrení bez úplného uzavretia krajiny. To by malo byť zrejmé až po rokovaní kabinetu.



