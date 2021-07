9.07 – Začína výsluch bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku.

9.05 - Pojednávanie pokračuje. Dnes bude okrem Kudličku vypovedať aj Kováčikova bývalá sekretárka Milada Masaryková.

8.30 - Otázne je, ako bude Kudlička vypovedať. Skutok za ktorý je bývalý špeciálny prokurátor súdený, sa mal udiať ešte v roku 2017. Boss takáčovcov bol ale v apríli tohto roku právoplatne odsúdení na 25 rokov nepodmienečne, za objednávku vraždy muža, ktorý mu mal stáť v ceste pri vymáhaní pohľadávky v spore o lyžiarsky areál nad Ružomberkom. Vražda sa stala pred 15 rokmi.

„Už rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) som považoval za zákonné a správne. Som rád, že sa s týmto tvrdením stotožnil aj Najvyšší súd (NS),“ povedal po rozsudku dozorujúci prokurátor prípadu Michal Šúrek. Ten dozoruje aj prípad Kováčikovej pomoci takáčovcom, vrátane Kudličku.

K zadržaniu bývalého špeciálneho prokurátora pomohla aj výpoveď kajúcnika Ľudovíta Makóa. Ten na ŠTS tvrdil že za pomoc pri prepustení Kudličku z väzby zinkasoval obžalovaný 50-tisíc eur. „Dal som mu ich skrytou formou z jedného kabáta do druhého. Potom si to preložil do tašky,“ povedal Makó na súde o údajnej predávke úplatku v kaviarni nákupného centra.

Na snímke je bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó ktorý tvrdí, že Dušan Kováčik sa v roku 2017 angažoval pri prepustení bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku na slobodu. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Bývalí Kováčikovi podriadení vypovedali skôr o tom, ako sa ich exšéf zaujímal o Kudličkov prípad. „Spomenul som si, že deň, alebo dva dni pred pojednávaním mi volal Kováčik a chcel vedieť, kto z prokurátorov bol určený na účasť pri výsluchu obvineného Kudličku. Obžalovanému som oznámil, že určená bola Godžová a on sa ma spýtal, či je v práci,“ povedal na súde dnes už európsky prokurátor Juraj Novocký. Exprokurátorka Blanka Godžová, ktorá nepodala sťažnosť voči prepusteniu Kudličku na slobodu na súde ozrejmila, prečo tak urobila: „Bývalý špeciálny prokurátor mi povedal, že ak ŠTS Kudličku pustí, nemám voči tomuto rozhodnutiu podať sťažnosť.“

Pojednávanie začne o 9.00. Správu budeme aktualizovať.